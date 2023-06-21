孫媳婦撒嬌想吃肉粽「9旬嬤包百顆」　婆婆氣炸要她磕頭下跪道歉

▲桃園1名媳婦難過指出，日前向丈夫的阿嬤撒嬌說想吃肉粽，豈料婆婆竟認為她不孝順要求下跪道歉。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／採訪報導

端午節除了看龍舟競渡最重要的就是吃粽子！桃園有名年輕媳婦向《東森新媒體ETtoday》投訴說，日前她跟丈夫的阿嬤撒嬌說很想吃「阿嬤牌肉粽」，90歲阿嬤二話不說直接答應，豈料婆婆知情後，竟要求她跪著向阿嬤道歉，更找來親戚們指著狂罵，讓該名媳婦崩潰表示「真的很委屈」。

小莉（化名）說2年前嫁到桃園某營造公司，端午節前夕向阿嬤撒嬌說想吃「阿嬤牌肉粽」，但她貼心考量阿嬤年紀大，因此還特別跟阿嬤交代，只要動嘴指揮怎麼包就好，而食材都由她準備，阿嬤聽見後也爽快答應，於是在合力下共包了百顆肉粽，沒想到簡單請求卻引來婆婆極度不滿。

婆婆得知她要求阿嬤包肉粽，竟發飆要她下跪用爬的跟阿嬤道歉，甚至聯手其他親戚一起指著她罵，更糾正她「阿嬤這麼老了不能這樣跟她撒嬌」，也導致阿嬤受連累被自己媳婦唸「幹嘛答應她要做給她吃，妳都這麼老了」，讓小莉錯愕心想，明明就是一個親情用錢買不到的事，為什麼卻害自己跟阿嬤被嚴厲指責。

她最後感嘆說，將丈夫的阿嬤當成自己阿嬤，但只是「單純肉粽」卻惹婆婆不開心，同時更難過表示，「我也是我爸爸的女兒，我爸爸也會心疼我這樣子跪別人的阿嬤吧？」