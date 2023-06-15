2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

▲北部一名色公公竟2度對媳婦「伸舌頭舔嘴唇」，兒子知道後氣炸拒和解。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

不死鬼！北部有名公公與媳婦在住家喝酒聊天，期間媳婦起身要進房內再拿酒，色公公竟尾隨抓住手臂，強行伸出舌頭舔嘴唇，媳婦嚇壞想轉身離開，又再次被拉回強吻，媳婦深受侮辱決定提告。法官痛斥公公行為不僅使媳婦心理受創，更傷及家庭和甚劇，加上媳婦、兒子不願原諒，依強制猥褻罪處有期徒刑8月，不得易科罰金。

判決指出，2021年某日晚間，退休的公公與媳婦小芳（化名）在住家小酌聊天，公公卻利用陪小芳進房拿酒之際，突出手抓住其手臂，強行伸出舌頭舔小芳嘴唇，小芳嚇壞想轉身離去，還沒走到房門口，又再被公公拉回強吻得逞。

小芳遭侵犯後，向丈夫哭訴，其夫得知來龍去脈氣炸，決定支持老婆提告。公公犯後堅持否認犯行，小芳與丈夫無法相信父親竟是這樣態度，決定不原諒且拒絕和解。

法官審酌該名公公身為長輩，竟不顧分際，為滿足一己私慾，強行猥褻媳婦，缺乏對小芳性自主決定權尊重，不僅使小芳心理受創，更傷及家庭和諧甚劇，考量始終否認犯行，小芳等也拒原諒，兼衡公公已退休，收入靠收房租，每月固定有3萬元，依強制猥褻罪處有期徒刑8月，不得易科罰金。