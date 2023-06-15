　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

▲桃園市1名女子小學畢業後舉家移民美國，女子返台後控訴父親經常趁其睡著撫摸胸部與親吻等猥褻行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲北部一名色公公竟2度對媳婦「伸舌頭舔嘴唇」，兒子知道後氣炸拒和解。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

不死鬼！北部有名公公與媳婦在住家喝酒聊天，期間媳婦起身要進房內再拿酒，色公公竟尾隨抓住手臂，強行伸出舌頭舔嘴唇，媳婦嚇壞想轉身離開，又再次被拉回強吻，媳婦深受侮辱決定提告。法官痛斥公公行為不僅使媳婦心理受創，更傷及家庭和甚劇，加上媳婦、兒子不願原諒，依強制猥褻罪處有期徒刑8月，不得易科罰金。

判決指出，2021年某日晚間，退休的公公與媳婦小芳（化名）在住家小酌聊天，公公卻利用陪小芳進房拿酒之際，突出手抓住其手臂，強行伸出舌頭舔小芳嘴唇，小芳嚇壞想轉身離去，還沒走到房門口，又再被公公拉回強吻得逞。

小芳遭侵犯後，向丈夫哭訴，其夫得知來龍去脈氣炸，決定支持老婆提告。公公犯後堅持否認犯行，小芳與丈夫無法相信父親竟是這樣態度，決定不原諒且拒絕和解。

法官審酌該名公公身為長輩，竟不顧分際，為滿足一己私慾，強行猥褻媳婦，缺乏對小芳性自主決定權尊重，不僅使小芳心理受創，更傷及家庭和諧甚劇，考量始終否認犯行，小芳等也拒原諒，兼衡公公已退休，收入靠收房租，每月固定有3萬元，依強制猥褻罪處有期徒刑8月，不得易科罰金。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送餐不見了！竟是阿北順手偷走　三度犯案...餐盒掛機車也不放過

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

八仙塵爆案呂忠吉將出獄！　嗆聲「如影隨形」要侯友宜道歉

農民採筍驚見一堆白骨！　台中男失蹤3年終被尋獲...無他殺嫌疑

PO文指整排機車被偷　真相曝「大家移車避工程」...只有他的車被偷

快訊／男扛單車橫跨花蓮溪河床「遭浪捲走」！搜救2天遺體尋獲了

警察節快樂！北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接上班同仁

滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

外送餐不見了！竟是阿北順手偷走　三度犯案...餐盒掛機車也不放過

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

八仙塵爆案呂忠吉將出獄！　嗆聲「如影隨形」要侯友宜道歉

農民採筍驚見一堆白骨！　台中男失蹤3年終被尋獲...無他殺嫌疑

PO文指整排機車被偷　真相曝「大家移車避工程」...只有他的車被偷

快訊／男扛單車橫跨花蓮溪河床「遭浪捲走」！搜救2天遺體尋獲了

警察節快樂！北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接上班同仁

滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

外送餐不見了！竟是阿北順手偷走　三度犯案...餐盒掛機車也不放過

不知民間疾苦！　建商大老嗆央行限貸令「濫殺辛苦的換屋族」

桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場開工　培育「毛英雄」

澤尻英龍華染毒3年半近況照曝光！　日媒揭：正在商討復出計畫

陸委會：兩岸10直航點將恢復9個　剩鄭州無航空公司申請

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

即／輔英科大2女學生「校園內同一地點」！　墜樓雙亡

即／高雄輔英科大「2女學生墜樓」！　命危搶救中

涉貪緝毒英雄正面曝　放水讓受刑人嘿咻妻子+小三

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

勸車別開進十分老街　女導慘被飛踢

毒犯廁所嘿咻妻子小三　調查局英雄慘了

即／高雄輔英科大「學生墜樓」！　無呼吸心跳搶救中

2女碩生「雙載雙亡」！她30強心針沒反應　姊忍痛拔管

國3北75.9K事故　乘客命危駕駛輕傷

酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千

快訊／汐止童驗出三級毒品　士檢主動出手了

更多熱門

相關新聞

被爆「開賣淫公司」校版徵才！政大法律系生道歉了

被爆「開賣淫公司」校版徵才！政大法律系生道歉了

政大一名法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司。此舉引起譁然，對此，負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」

政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光

政大生被爆「開賣淫公司」　竟校版徵才！約妹群組曝光

飯店訂2間房！公公暴怒「一起睡很難嗎」人妻崩潰

飯店訂2間房！公公暴怒「一起睡很難嗎」人妻崩潰

媳婦用「母乳做點心」被變態公公偷吃

媳婦用「母乳做點心」被變態公公偷吃

公公盯胸部喊「奶子好大」　日本人妻崩潰

公公盯胸部喊「奶子好大」　日本人妻崩潰

關鍵字：

公公媳婦舌吻強制猥褻罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面