機場1舉動惹怒男友！妹子討拍想分手　網罵沒常識：個資會外洩

▲邊境解封後，不少人出國旅遊。（圖／桃園機場提供）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人出國旅遊，喜歡拍護照和機票打卡。但一名女網友透露，日前在機場拍了一張機票的照片，沒想到意外惹怒男友，認為她不注重個資，回國之後還不停大罵，讓她相當傻眼，無法理解對方為何這麼生氣，直呼「因為一張機票想跟男友分手」。不過討拍文曝光後，網友反罵「是你沒常識！」

原PO在Dcard發文表示，前陣子和男友一起到日本旅遊，沒想到剛出發就大吵了一架，因為她在起飛前，拿著機票和護照拍了一張照片，但機票放在護照前面，資料全都曝光，男友見狀非常生氣，認為她不注重個資，直接在機場內大罵，回到台灣後仍揪著這點不放，讓她相當傻眼，「不懂他在執著什麼啦，只是一張機票到底有什麼好生氣的」，甚至有了想分手的念頭。

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▲原PO拍機票特寫，被男友大罵。（示意圖／記者朱祖儀攝）



沒想到文章曝光後，網友反批原PO沒常識，「機票拿在護照前面⋯真的不要這樣拍，機票條碼裡有各種個資欸，有點常識好嗎」、「的確是你不對在先啊，那你當下就跟他說聲抱歉就好了，幹嘛要跟他吵」、「你不重視你自己的個資是你家的事，他的個資未經他本人同意被你外洩，完全是你理虧，好好道歉不要再拗了好嗎」、「侵犯到隱私的部分，要是我也會生氣啊，遇到有心人士確實會很麻煩，多加強點危機意識好嗎」。

事實上，先前美國資安大師布萊恩·克雷布斯（Brian Krebs）曾透露，已經發現一個網站能將機票上的條碼進行解碼，很有可能就讓自己的個資外洩。對此，航空公司指出，機票上的條碼資訊是由航空公司決定，需要入侵公司內系統才能作業；但有廉航業者透露，乘客訂完廉航機票後會取得「訂位代碼」，可透過代碼修改機票、航班等，若是訂位代碼曝光，他人即可更改航班資訊。