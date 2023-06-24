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會員創新高！WeMo祭「台日來回機票」天天抽　1人中獎2人同行　

▲▼即起只需騎一趟WeMo，即獲日本機票抽獎資格。（圖／WeMo）

▲即起只需騎一趟WeMo，即獲日本機票抽獎資格。（圖／WeMo）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝會員數創新高，WeMo宣布即起至9月中推出「今天騎WeMo、明天飛日本」活動，台日來回機票天天抽，WeMo PASS訂閱制用戶中獎再多享加贈一張機票，等於一人中獎兩人同行。

據研究報告指出，2022年國人購買機車量年減9.3%，創7年來最低記錄，今年WeMo共享機車整體騎乘數更較去年成長近30%，此外，WeMo Scooter自去(111)年第三季訂閱制服務上線至今，WeMo PASS會員數更每月翻倍攀升。

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為慶祝訂閱制會員數創新高，即起至9月中舉辦騎WeMo共享機車，即可抽台灣日本來回機票活動，民眾今日騎明天抽，且每日於中午12時正式開獎。

▲▼即起只需騎一趟WeMo，即獲日本機票抽獎資格。（圖／WeMo）

▲即起只需騎一趟WeMo，即獲日本機票抽獎資格。（圖／WeMo）

WeMo表示，凡用戶完成一趟WeMo共享機車騎乘，騎乘時間至少達10分鐘，相當於僅需花費30，即可抽台日來回機票，且WeMo新用戶以及今年尚未騎乘WeMo的舊用戶們，中獎再加碼獲贈機場接送金；另外，若WeMo PASS訂閱制用戶中獎，則再多享加贈一張機票，等於一人中獎兩人同行。

WeMo表示，WeMo PASS用戶除參與「今天騎WeMo、明天飛日本」活動外，本身即享月月抽台日來回機票，等於享受多重抽獎機會，中獎率以及投報率最高。

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