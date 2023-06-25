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拒幫走後門！準婆婆嗆「沒資格當媳婦」　她聽男友1句話更傻眼

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO對男友、男友媽感到傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現在都什麼時候了，還在搞什麼走後門？」一名女網友發文表示，她和男友交往3年，近期考慮結婚，但對方媽媽卻要她幫男友的表弟安插職位。後來她果斷拒絕，怎料男友和男友媽都覺得沒面子，把她罵了一頓，讓她覺得很傻眼，「老娘不幹了！」

一名女網友在「爆料公社」APP上發文表示，她和男友交往3年，有考慮要結婚，不過近期發生一件事，讓她覺得自己根本是被愛情沖昏頭，「才會想要跟他結婚。」

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原PO透露自己是某上市公司的人事主管，結果男友媽竟要她幫男友表弟安插工作，但是「現在都什麼時候了，還在搞什麼走後門？」原PO表示，如果想進他們公司，就要按照規矩面試、考試應徵，所以她當然果斷拒絕，怎料男友媽卻直接翻臉，說她連這點小事都辦不到，「害她在她娘家那邊沒面子，所以沒資格當她家的媳婦」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

不只如此，男友也怪罪原PO不給力，說他都已經和表弟說好了，這樣害他很沒面子。聞言， 原PO也感到傻眼，「公司又不是我家的，就算我家的，你表弟那種一年換快12份工作的屎尿性格，你自己不知道？」後來原PO更直呼，「你們這一家子真的有病，我之前也有病，居然還想要結婚！現在開始誰愛當你媳婦誰當，誰愛給你面子誰給，老娘不幹了！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一家子只想一步登天，也不增加自己的能力，早點放生免得結婚後更痛苦」、「太舒服了，恭喜脫離苦海」、「好險沒結婚」、「還好你清醒了」、「幹得好」、「好險現在想通了，不是結了婚、有了小孩才想要離婚」、「讚啦！趕快跟他分了，讓他全家再吃一次驚」。不過也有網友質疑，「是作者幻想嗎」。

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