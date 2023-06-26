普丁2024連任有危險！傳俄考慮「換新人」　原諒瓦格納恐釀變革

▲外界預料普丁明年尋求總統連任時恐會出現危機。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯的「瓦格納之亂」在24小時內戲劇性落幕，儘管事態不至於發展成干戈相見，但外媒與俄羅斯前高官都認為這場兵變無疑動搖了普丁政權的穩定性，尤其俄羅斯將在2024年迎來新一屆總統選舉，而普丁是否能順利連任一事首次在他掌權23年後出現爭議。

據BBC報導，普丁目前的總統任期將於明年結束，但俄國《獨立報》總編列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）透露，俄羅斯的精英階層開始質疑，他們是否該繼續像過去那樣支持普丁，或是該考慮換一個能以「更現代的方式」處理問題的人。

人們過去不太可能聽到俄羅斯精英有關「想換個人當總統」的公開討論。雖然這並不意味著克里姆林宮即將易主，但普丁在執政23年的「政治生存術」過去可說是趨於完美，而這一切在他去年2月對烏克蘭發動全面入侵，導致國家陷入廣泛不確定性後就不復存在。

俄烏戰爭爆發後，一系列直衝克宮而來的經濟制裁、無人機襲擊，再到現在的瓦格納武裝起義，都大大加劇普丁的壓力。列姆丘科夫表示，以現況來看，普丁政權確實看起來「更弱」了，「你不能公開指控一個人犯了刑事罪後，又在同一天讓你的發言人出來撤銷指控，然後說『哦不，那些人沒有犯法』。」

俄羅斯前經濟發展部部長涅恰耶夫（Andrei Nechaev）也提出了類似觀點，「法律已失去其權力，早上被宣判叛國的人到了晚上就可以被原諒，刑事罪名也被撤銷，這顯示了嚴重犯罪也會因政治上的權宜之計不受懲罰，這個國家現在將迎來重大變革。」