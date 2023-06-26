嘆侯友宜接受白痴建議　前藍委：讓柯文哲攻城掠地

▲左起侯友宜、柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選明年1月13日登場，針對藍綠白三位參選人，國民黨前立委邱毅分析，民眾黨的柯文哲智商最高，最會耍心機，最懂群眾心理，最會玩選舉策略，而藍營的侯友宜因為接受別人的白痴建議，反給了柯文哲最佳的攻城掠地機會。

近日多份大選民調顯示，柯文哲支持度已超車侯友宜，甚至超越民進黨的賴清德，爬上第一名。邱毅指出，柯文哲充分了解他的優點是受很多年輕人喜愛，很能創造媒體效果。但弱點是民眾黨太弱，完全沒有地方基層組織，更推不出區域立委人選，再加上財力匱乏，僅靠小額捐款，根本無法應付選戰的龐大財務負擔，且柯文哲也知道很難撼動賴清德的台獨鐵票，所以他要擴展票源只能往藍營運作。侯友宜則因始終迴避九二共識，在兩岸政策上向民進黨靠攏，反而幫助到了柯文哲。

邱毅表示，柯文哲這一波搶藍營選票的三招，包括大膽提出要重啓服貿與貨貿協議，成功吸引了民進黨對他的攻擊嘶咬，使他成為議題的焦點核心，將侯友宜邊緣化；第二是擒賊先擒王，把炮火集中在總統蔡英文、賴清德，並點出問題的本質，即蔡賴要反中就徹底點，連ECFA都不要了，把燙手山芋丟回給蔡賴。服貿和貨貿是ECFA的內容，而九二共識更是ECFA的基礎，蔡賴不要服貿貨貿，也拒絕九二共識，卻死死抱住ECFA，不是自我打臉，自相矛盾嗎？

最後，邱毅認為，柯文哲大打悲情牌，說自己隨時可以不選，這招一哭二鬧三上吊，是精準抓到台灣人民的心，把悲情效果催化到高點，讓侯友宜最近那些跑基層活動，變得毫無意義，更顯得缺乏建設性的理想，不像他柯文哲敢為生民請命，不計個人毀譽，甚至可放棄參選。柯文哲此招，策略上甚至是向鴻海創辦人郭台銘叫牌，形成柯郭合的社會壓力，使他的支持度再得到上升的動力。「柯文哲是不是比賴清德、侯友宜，都老謀深算，更勝一籌呢？」