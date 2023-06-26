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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨為何一直敗？　游淑慧揭原因：一些黨內高層忘了自己的工作

▲▼游淑慧記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下不到7個月，國民黨總統參選人侯友宜民調未有起色，引來藍營基層不安。對此，國民黨台北市議員游淑慧分析，自己看著國民黨從2016年到現在，換了5位黨主席，每換一次，黨務主管就換一批，搞到國民黨現在沒有能操全國盤的諸葛亮，「一些居高位的黨內先進，有多久忘了自己的工作是監督民進黨？」

游淑慧回憶，2019年9月8日，當時國民黨總統候選人韓國瑜提到，2014年台北市長選戰，連勝文聲望下滑時，大家開始想為什麼不提名丁守中；結果，上次提了丁守中，民調下滑後，又開始說為什麼不提名蔣萬安。

韓國瑜說，國民黨的對手就是希望國民黨內陷入永遠的後悔，如果身為國民黨的幹部，卻連這一點都看不清楚，還有什麼戰力可言？

游淑慧感嘆，國民黨從2016年到現在，換了五位黨主席，每換一次，黨務主管就換一批，搞到國民黨現在沒有能操全國盤的諸葛亮。而從2014年到現在，國民黨就陷入集體焦慮和不自信，提一個、嫌一個……找不到團結一心的向心力。

至於日前因拋出與民眾黨總統參選人柯文哲同台，遭到藍營高層批評。游淑慧表示，每次的選舉都有逆風，每次國民黨只要一遇逆風，就自己找敵人。自己在國民黨最低迷的2017年加入，一路奮戰至今，是因為看到民進黨的惡、台灣的危和中華民國的滅，她寧可和內憂外患的國民黨一起拚，也不願坐視民進黨的為所欲為，但每次的選舉都有逆風，每次國民黨只要一遇逆風，就自己找敵人，「真的覺得心煩又心累」。

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