「我們+起來」台東縣府支持原鄉青年　最高補助30萬元

▲「我們＋起來」，補助金額提高至30萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

實踐部落空間改造夢想，台東縣政府推動「我們+起來」計畫，希望對世界打開部落最真實的美感樣貌，傳遞最真摯的部落特色風格，今年計畫將全新改版，除原有空間改造以外，還新增品牌建立項目，並將補助金額提高至30萬元，計畫招募團隊將啟動，即日起開放報名至6月30日止。



縣長饒慶鈴表示，台東縣政府於2017年起舉辦「我們+起來」山海部落新美學圓夢計畫，至今已陪伴超過25個部落團隊完成改造，包括餐飲、工藝工坊、書屋、文化學習等空間，展現在地創生力量與文化培育能量。今年我們+起來補助計畫將於6月底舉辦我們+起來共創營，以地方體驗設計、地方節慶、空間美學為主題，帶領大家完成一份屬於自己地方的體驗活動設計，同時規劃大師診聊室，針對不同主題提供一對一診聊諮詢，讓夥伴們在提案徵件截止前，能更聚焦想法，完成提案計畫書。

原住民族行政處期望透過此項計畫，發掘潛力部落團隊及輔導有志參與計畫者，陪伴輔導部落實踐夢想、完成目標，並導入跨領域資源整合輔導培育部落青年、串聯青年返鄉，促進青年參與，創造地方特色與在地發展機會，凝聚在地青年們對計畫的共識，引領青年洄流形成群聚，創造永續經營的支持平台。如有意願提案以及參與培力課程夥伴，請立即關注「我們+起來」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/2getherispower/)。