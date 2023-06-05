422世界地球日前夕　勝利國小愛心捐款響應飢餓三十人道救援行動

▲台南市東區勝利國小全校師生，響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十人道救援行動，葉和源校長及同學代表將全校的愛心捐款交給世展會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區勝利國小在4月22日世界地球日前夕，全校師生以「三不一要-不吃零食、不喝飲料、不留廚餘、要珍惜用水」，響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十人道救援行動，一起愛護地球、珍惜資源、關懷難民，由葉和源校長及同學代表將全校的愛心捐款交給台灣世界展望會。

台灣世界展望會每年透過飢餓三十人道救援行動關懷因氣候變遷、衝突而導致的危機，包括糧食短缺、營養不良、流離失所的難民等，而今年2月初土敘地震，共造成超過5萬5千人喪生、至少85萬名兒童無家可歸，並可能與父母失散，處於人口販運、缺乏心理急救、成為童工等高風險之中。

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世界展望會在地震發生後的數小時內，便啟動人道救援回應計畫；每年規劃生命教育週響應公益的台南市東區勝利國小，也以「不吃零食、不喝飲料、不留廚餘、要珍惜用水」等行動，鼓勵全校師生響應飢餓三十人道救援行動，關懷土敘震災難民、守護氣候難民、也持續資助二位國外兒童。

勝利國小已長期資助衣索比亞Stotaw、馬拉威Efelo達16年，葉和源校長表示：「全校師生及家長一起陪伴二位不認識的孩子長大，是一件非常特別、極具意義的愛心行動！今年的愛心捐款也投入土敘震災救援與關懷，希望勝利國小的愛心能夠陪伴他們度過最艱難的時刻。」

兒童自治市小市長洪晨心覺得這個活動非常有意義，她說：「看見新聞報導土敘地震的消息時，心裡覺得非常難過，希望我們的愛心可以幫助他們盡快回到正常的生活。」小議長郭品杰同學認為「氣候變遷與天災，會帶給小孩極大的傷害，希望每個受到影響的小孩都能平安地長大。」

勝利國小的愛心捐款共計33700元，台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長由衷感謝勝利國小全校師生及家長，林惠君區處長表示：「氣候變遷、天災與我們息息相關，每一個人都會受到影響，盼望影響小的、有能力的可以多付出，讓處於脆弱狀態中的婦女及兒童獲得救援與關懷。」林惠君區處長呼籲社會大眾一同響應第34屆飢餓三十「翻轉危飢，救要現在-RESCUE NOW！」，捐款專線：(06)208-0378。