全台最大部落聚會所啟用　打造南島文化首都

▲全台最大部落聚會所啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全台最大原民部落台東市馬當部落歷經70多年來苦無聚會所，在縣府積極爭取經費及解決用地、法規等問題，排除萬難興建部落聚會所，終於在20日舉辦完工啟用典禮，族人以迎賓舞等表達感謝，行政院秘書長李孟諺也代表院長陳建仁出席及致賀。台東縣長饒慶鈴表示，很開心全台最大部落終於在今年有專屬的聚會所，能在開闊完善的場地舉辦歲時祭儀，保留傳承原民部落文化，持續朝南島文化首都邁進。

饒慶鈴提到，很開心全台最大原民部落「台東市馬當部落」聚會所啟用，馬當部落為原民會736個核定部落中人數最多，約3千餘人，70年來無固定聚會所，往年豐年祭時節，族人們只能向學校、私人或市公所借場地辦理；在縣府團隊努力下，啟動豐榮、豐樂區段徵收作業，為聚會所取得用地，從設計至施工，縣府皆與族人討論，以符合部落需求及達到共識。

此件工程經費約3,000萬元，包括花東基金補助與縣府自籌各約1,500萬元，為馬當部落興建專屬自己的活動空間，提供族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動使用，臺東縣不僅聚會所數量為全國最多，目前全縣184個部落中，已有148個部落有聚會所，涵蓋率超過8成，今年除了馬當聚會所即將完工外，另還有山里、堺橋、紅葉等8座聚會所工程進行中，縣府將持續努力，朝一部落一聚會所的目標邁進。