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挺郭派歸隊？侯友宜、謝典林合體　「下架民進黨」成雙方共識

▲國民黨總統參選人侯友宜今下彰化選務行程跑透透。（圖／侯競辦提供）

▲國民黨總統參選人侯友宜與謝典林握手。（圖／侯競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜持續整合藍軍，今（25）日在彰化縣議長謝典林的安排下，前往彰化縣議會參加座談。謝典林表示，謝謝大家來支持侯市長，「下架民進黨」是2024非綠陣營共識及勝利密碼。侯友宜呼應，「下架民進黨」是全民共識。侯並保證，如果當選總統，一定會讓兩岸回到國民黨當年執政的和平穩定，各方面都開放交流。

侯友宜上午11時30分抵達彰化縣議會，先前力挺鴻海創辦人郭台銘的議長謝典林，早早就在議會門外等待，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳、新北市議長蔣根煌、彰化縣農會理事長蕭景田等人陪同。侯抵達時，謝預備的花鼓隊敲鑼打鼓盛大歡迎。

謝典林指出，包括彰化縣市首長、正副議長、議員、民代、農會系統，全都到場跟侯面對面座談。針對未來輔選作為，謝說，期能透過新北市彰化縣同鄉會來對彰化縣民進行地毯式動員，相信會把選情氣氛炒熱。謝致詞表示，謝謝大家來支持侯市長，也很歡迎侯市長蒞臨。他強調，下架民進黨是2024非綠陣營共識及勝利密碼，也請大家支持國民黨提名的立委候選人。

不過，值得注意的是，謝典林今天不管致詞還是受訪，都未具體說出「我支持侯友宜」等明確表態相挺的字句。但從謝典林安排花鼓隊熱情迎接侯，本人也步出議會大門遠迎侯，以及說出「謝謝大家來支持侯市長」，還有願意聽即將接任侯彰化縣競總主委王惠美的輔選安排等字句來看，他應已形式接受整合。

侯友宜致詞呼應，下架民進黨是全民共識，民進黨執政不是讓他擔心而已，而是害怕，害怕台海兵凶戰危，有選民的小孩2年後要當兵，很擔心開戰。侯保證，如果當選總統，一定會讓兩岸回到國民黨當年執政的和平穩定，在經濟、教育、文化等各方面都開放交流。侯也痛批，民進黨說要打假訊息，「天天罵我的都是假訊息」，餵毒案、餵藥案，講得好像都沒人管，撲天蓋地抹黑，搞得社會不安。

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