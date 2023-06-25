侯友宜彰化走透透合體王惠美！　大讚成績超越六都

▲侯友宜拜訪彰化，與王惠美團隊進行交流。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

國民黨總統參選人侯友宜今（25）上午參訪鹿港南勢社區，帶領新北市府團隊與彰化縣長王惠美縣府團隊相互交流，並表示二林精密產業園區就剩下環評，施政不應分藍綠，還有，中央推動綠電有稅收，只要有綠電的稅收，一定要給彰化369敬老政策，全面照顧彰化的長者。

▲侯友宜前往彰化鹿港參訪社區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

侯友宜表示，彰化及新北市互相合作，因為彰化的鄉親在新北市有很多，也投入公益很多，因為新北有很多的彰化鄉親，所以新北與彰化也有很多合作的機會，王縣長在彰化深耕20多年，向來都是踮踮的做、實在的做、好好的做，所以能多次都獲得大家的認同，王縣長縣府團隊真的也很不簡單，有很多成績都是非六都以外的第一，甚至超越六都，這次，不僅來彰化交流，也來取經彰化的經驗，希望新北與彰化友誼長存。

王惠美表示，彰化以「美好彰化．希望城市」作為施政目標，希望照顧長輩和國家未來主人翁，讓青壯年無後顧之憂，可以安心打拚事業，過程中社會處、衛生局，在各鄉鎮市興建綜合式衛福大樓，目前興建中和已完成的共有22座，完工後日間照護、失智關懷、銀髮活動中心和托嬰幼兒園等服務會更加完善；另外，縣內還有337處社區關懷據點，最主要希望把0到100歲都照顧好，讓社會福利做得更加完善。彰化有自行車、汽車零組件、五金和水五金等精密產業，都非常蓬勃發展，因此彰化需要精密產業園區促進發展，彰化在十多年前就打拚推動「二林精密機械產業園區」，但在經歷五次環評專案小組和一次大會審查，並在2020年5月送到行政院環保署提請排會審議後，至今仍沒有消息。

▲衛生局長進行簡報。（圖／記者唐詠絮翻攝）



王惠美指出，彰化是中小企業的原鄉，有一萬二千多家合法登記的工廠，很多鄉親以對外出口行銷為主，未來不論是台灣經濟大環境，還是國際兩岸關係，只要穩定，相信鄉親都能夠很好的發揮、做生意，提出好的產業政策，相信不論安居樂業，或是賺大錢，都有機會，歡迎侯市長有空常來彰化走走，跟彰化鄉親多交流，也希望未來能一起支持彰化升格第七都。都市發展很重要，非常敬佩侯市長在新北市做了三環六線捷運網，希望彰化的交通更加完善，希望加速彰化市鐵路高架化，台中捷運綠線延伸到彰化，讓彰化的捷運線完善，感謝新北市蒞臨，希望雙方經驗交流及傳承，未來有很好的發展。

▲新北市與彰化縣合作密切。（圖／記者唐詠絮翻攝）

侯友宜表示，王縣長引領彰化縣發展，從衛生福利大樓，到不老健身房、公共托育、親子托育館等，考慮到所有孩子到長輩的全人福利，王縣長團隊的用心與執行力，非常值得各縣市學習。王縣長提出的願景，逐步落實，新北人口老化的速度很快，與彰化照顧長輩一樣，從社區做起，以社區為中心，希望讓長輩能夠就近社會參與、健康促進，享受老後幸福人生。新北透過衛生所再設計，結合智能醫療與設置物理治療所、日照中心，讓衛生所更能符合高齡社會需要，同時也參考新加坡經驗在人口密集都會區規劃推動「銀新未來城」。期待未來彰化、新北兩個城市可以攜手合作、資源共享。

侯友宜說，產業不斷進來，交通很重要，他與台中盧市長交流時，認為台中捷運延伸到彰化是勢在必行的，很多精密園區、自行車等產業都在彰化，產業鏈帶動人口，都需要交通的配合，交通打通後產業更能發展；另外，二林精密產業園區就剩下環評，施政不應分藍綠，施政要考慮地方的實際需求，看到問題並解決問題，才能真的幫助民眾，還有，執政要說到做到，中央推動綠電有稅收，只要有綠電的稅收，一定要給彰化369敬老政策，全面照顧彰化的長者，彰化在老人照顧做得很好，感謝王縣長上了寶貴的一課。