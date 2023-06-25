侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

▲侯友宜參訪鹿港南勢社區。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（25）日加強火力猛攻民進黨總統參選人賴清德，痛批賴縱容底下發言人戴瑋姍不斷抹黑造謠，還批賴為了選舉天天來新北市，來了2、30次，只為了選舉，沒有考量新北市民。過程中，侯友宜一時口誤，不小心把賴清德稱為「賴總統」。

賴清德競選發言人戴瑋姍的發文日前被「打假平台」台灣事實查核中心確認為不實資訊，侯友宜競選工作室昨前往警局告發賴清德及戴瑋姍，涉犯散發假訊息。侯友宜今出席「新北、彰化縣市交流-參訪鹿港南勢社區」，會後接受聯訪被問到此事。

侯友宜痛批，賴清德縱容底下不斷抹黑造謠，賴不是說過嗎？司法是公平正義最後一道防線。侯接著說「『賴總統』你不是說過司法很重要嗎？你怎麼忘了沒有民主自由DNA呢？」一時口誤把賴清德稱呼為賴總統。侯友宜繼續痛批，賴清德用Lie騙、LieGPT，不能每次都縱容底下。

至於賴清德今將在新北市成立信賴之友會，被視為插旗侯友宜本命區。侯對此表示，新北市民在疫情最嚴峻時刻，缺疫苗、口罩、快篩，賴清德有來關心新北嗎？如今為了選舉天天來，來了2、30次，只為了選舉，沒有考量新北市民。侯痛批，賴清德自稱出身萬里，是礦工之子，有來關心市民嗎？「關心選舉而已嘛！」