　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德走訪大稻埕　親縫霞海城隍爺新神衣

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德25日釋出「賴桑去叨位」第三集「大稻埕一日散策」影片。賴清德說，這一趟走訪大稻埕，看見豐富的文化歷史，此地更是跨世紀的創業據點。而在新舊融合與世代合作之下，更產生新產業模式，讓大稻埕擁有新面貌，並持續繁榮熱鬧。

▲▼民進黨總統參選人暨副總統賴清德25日釋出「賴桑去叨位」第三集「大稻埕一日散策」影片。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

▲賴清德走訪台北大稻埕。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

賴清德至大稻埕參訪霞海城隍廟，一起和地方文史導覽工作者「島內散步」執行長邱翊拜訪迪化街在地店家，接著前往國慶禮賓服設計師、「JUST IN XX 事事設計」創辦人周裕穎的工作室，一探城隍爺新神衣的背後故事，隨後前往「鯉魚 The Crap」與創辦人李敏琪，及年輕創業者用餐對談，探討大稻埕產業發展與地方創生。

島內散步執行長邱翊出身大稻埕，為專業的徒步導覽。他向賴清德介紹，迪化街的精華區域，諸如中藥行、南北貨及老茶行都集中於此，而賴清德則邊聽解說邊沿途向周邊店家問好，現場民眾反應也相當熱烈、氣氛歡樂。

隨後，賴清德前往探訪知名設計師周裕穎的JUST IN XX工作室，今年3月賴清德出席台北時裝周的服裝，就是出自周裕穎之手，被問到效果是否很好時，賴清德笑說：「還不錯，那天我是所有政治人物的焦點」。接著周裕穎特別向賴清德介紹東京奧運的選手進場服，除了搭配「台灣隊 Team Taiwan」概念使用MIT布料外，服裝也融合諸多台灣文化象徵，包含象徵亞洲第一個通過婚姻平權的彩虹鈕扣、金色銀色的玉山圖騰等。周裕穎也表示鈕扣做工相當精細，平均一顆鈕扣要花120天的時間才能製成，賴清德則稱讚，一件衣服融合台灣手藝、設計與文化，難怪選手能取得如此佳績。

提到受中華文化總會邀約，為城隍爺生日製作新神衣的任務，周裕穎則說這是一段姻緣與紅線的故事，城隍爺守護大稻埕產業，也守護他與妻子的愛情，因此他使用紅線，將許多有意義的地方，包含城隍爺渡台歷史、雞母穴典故等，皆縫製於神衣當中。此外，周裕穎當場特別邀請賴清德為神衣縫上一針，賴清德則謹慎下針，並細心向設計師確認位置是否正確。而對能參與充滿傳統與創意的文化盛事，賴清德也頻頻說到：「非常榮幸」。

接著賴清德前去「鯉魚 The Crap」，席間創辦人李敏琪拿出第一代店家照片向賴清德介紹，從阿公阿嬤那代就在經營南北貨，李敏琪也說，她不斷思考如何將南北貨，做一個體驗式的延伸，因此發想將南北貨入菜，一改如烏魚子料理是昂貴傳統年菜的印象，讓辦桌料理也能在家幸福入口。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德藉由專業地方人士導覽，介紹商圈發展，於商圈餐廳用餐與年輕創業者對談，且親自參與傳統與創新的設計，能更加瞭解設計、文創與地方創生，也展現出對於傳統文化、青創產業的重視。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
林志玲東京約會老公AKIRA！　夫妻街頭自拍被目擊
被大小S提告！　葛斯齊「謝謝她們」：反而還我清白
實測6款iPhone升級iOS16.5.1　這款衰退40分鐘
快閃9小時限定！　星巴克買一送一喝起來
普丁生涯最大恥辱！　被迫城下之盟放走大廚
LIVE／山下智久睽違12年來台！　攜日劇女神抵桃機
快訊／誤觸電箱！　1人慘遭電死
已婚大咖戲劇男星爆開房知名女演員！　5身份線索曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／賴清德走訪大稻埕　親縫霞海城隍爺新神衣

王世堅接受陳水扁專訪　游淑慧嘆「為貪腐總統背書」：真心在哪

侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

提倡快速展開兩岸服貿協議　侯友宜批綠白：當年率太陽花擋服貿

藍助農產外銷挨轟「對選情衝擊有限」 侯辦嘆綠只有選票沒有農民

媒體人曝「侯友宜還來得及」關鍵　建議藍營好好學民進黨團結

「型塑中壯世代接班意象」　學者建議侯友宜找這2人救選情

蔡英文出手整合　賴清德子弟兵：強化力道促民進黨團結

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

影／賴清德走訪大稻埕　親縫霞海城隍爺新神衣

王世堅接受陳水扁專訪　游淑慧嘆「為貪腐總統背書」：真心在哪

侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

提倡快速展開兩岸服貿協議　侯友宜批綠白：當年率太陽花擋服貿

藍助農產外銷挨轟「對選情衝擊有限」 侯辦嘆綠只有選票沒有農民

媒體人曝「侯友宜還來得及」關鍵　建議藍營好好學民進黨團結

「型塑中壯世代接班意象」　學者建議侯友宜找這2人救選情

蔡英文出手整合　賴清德子弟兵：強化力道促民進黨團結

嘴咬絕緣皮、蹲到大腿骨脫位！72歲獨臂伯拚老命考取室內配線證照

美國最擔心「俄核武」受威脅！　前CIA官員：可能被恐怖份子搶走

快訊／台馬混雙決賽交手　大馬組合抱走冠軍！

有夠閃！冠佑結婚17週年撞巡演　隔空寵妻「想買什麼通通老公買單」

林志玲東京約會老公AKIRA！　雪白洋裝大飄仙氣…夫妻街頭自拍被目擊

陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

移民署邀請新住民體驗包粽　體驗多國風土民情尊重多元文化

美鐵路橋崩塌列車墜河　黃色液體噴出儲槽

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光　陸媒：俄執法人員荷槍實彈接管

最美湖景飯店「雲品日月潭」7月重新開幕　全新整修亮點一次看

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

打工賣雞排存學費賺房租　賴清德拋學費補助美女議員超有感

駐泰代表處爆性騷案　外交部「零容忍」要求駐泰代表莊碩漢辭職

快訊／8架次共機今早「抵近24浬線」　國防部：嚴密監控應處

國5北上塞爆「車速不到40km」

游盈隆轟「3+1方案」餿主意　頻推不成熟政策「嫌票太多嗎？」

侯友宜、賴清德誰像GPT？柯文哲沉思：我不曉得有什麼不一樣

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

快訊／反擊鄭正鈐「你快告啊」　受害人學長：難不成你怕成立誣告

館長《狗官》MV！剛發秒衝3.4萬觀看

大團結！小英之友會將全力支持賴清德

莒光日節目驚見中國用語　綠委憂心

侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

更多熱門

相關新聞

侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

教育部近日推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以3年就讀完，1年去當兵。國民黨總統侯友宜今（25）日對此表示，懷疑政府是否要讓年輕人趕快上戰場？老是推出倉促政策，真是鴨霸政府！侯友宜競選工作室發言人呂家愷進一步質疑，男生可以3年讀完大學，為什麼女生不能呢？

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

提倡快速展開兩岸服貿協議　侯友宜批綠白：當年率太陽花擋服貿

提倡快速展開兩岸服貿協議　侯友宜批綠白：當年率太陽花擋服貿

藍助農產外銷挨轟「對選情衝擊有限」 侯辦嘆綠只有選票沒有農民

藍助農產外銷挨轟「對選情衝擊有限」 侯辦嘆綠只有選票沒有農民

媒體人曝「侯友宜還來得及」關鍵　建議藍營好好學民進黨團結

媒體人曝「侯友宜還來得及」關鍵　建議藍營好好學民進黨團結

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面