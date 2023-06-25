不排除退出總統大選？　支持者免驚！柯文哲今喊：還沒找到退選理由

▲柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日接受媒體人廖筱君專訪，被問到怎麼敢選總統時，柯文哲突然爆出「可選就選，不能就算了，我不需要參選證明，只需要退選證明」言論，引發外界熱議。被問到退選理由是否存在？柯文哲25日直言「還沒找到」。

針對2024總統大選，柯文哲24日表示，目前就按部就班地走，可以選就選，不能選就算了，他不需要參選聲明，只需要退選聲明，如果沒有要退選就順順的走就好。廖筱君則繼續追問，所以不排除退選？柯文哲則回應，那也要有理由。

柯文哲25日原定沒有公開行程，但中午仍悄悄出現在光大寮聚保宮環島祈安遶境，進場時被媒體詢問眾多問題，但皆未回應；由於時間為正中午12點，柯文哲與在地市議員林珍羽也一同到旁邊大樹等待遶境活動，媒體再度湧上詢問問題。

關於退選理由是否存在？柯文哲直言「還沒找到。」媒體追問，是否會選到底？柯文哲僅說「好啦好啦好啦」，並且預告自己26日要上媒體人黃暐瀚的節目訪問，有問題的話屆時可再說明。至於被問到會不會和郭台銘合作、服貿等問題，柯文哲皆沒有回應。

另外，台北市長蔣萬安原訂也是中午12點出席活動，結果遲到將近30分鐘才到；由於台北市副市長李四川最近在罵民眾黨市議員，被問到看見蔣萬安是否會說些什麼？柯文哲都未回答，一旁的林珍羽則說，「市政一棒接一棒，民眾黨議員會監督到底，好的繼續延續，不好的持續監督。」