移民署邀請新住民體驗包粽　體驗多國風土民情尊重多元文化

▲包「粽」節慶文化大不同! 移民署邀新住民包粽。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節免不了吃粽子應景。你知道越南人會在什麼節慶吃粽子嗎？日本人都包什麼內餡呢?還有巴拉圭人的粽子是什麼口味的呢?移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請來自越南、日本、巴拉圭及泰國等多個國家的新住民朋友分享母國的包粽習俗，現場一起DIY越南粽子慶端午。

▲越南新住民紅青和丈夫洪先生體驗包粽子的樂趣。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

自越南來臺將近20年的范紅豔說，越南也有端午節，但跟臺灣不同，不會在這個節日包粽子，反倒是春節時會包粽子來祭拜天地及祖先，期盼來年更美好。關於粽子的傳說源自於越南的國王為了挑選繼承者，要王子們各自準備一道菜來祭祖，祭品最具意義者，便可繼承王位。其中排行第18位的王子以葉子將糯米、綠豆等食材包成圓形和方形，象徵天圓地方，感念天地滋養萬物及父母養育之恩，因此獲得國王青睞，便將王位傳給這位王子。

▲多元文化講師范紅豔分享越南過年吃粽子的習俗。。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

越南粽子形狀有別於臺灣的三角形，南部粽是圓形、北部粽是方形。范紅豔分享，越南過年時，家族成員及鄰居朋友們會聚集在一起包粽子，每次會包百餘個，在包粽過程中，大家相互交流、分享近況，無形中凝聚彼此的情誼。越南粽的內餡除了必備的糯米外，鹹粽會包醃豬肉及綠豆仁，甜粽則是包香蕉，吃起來各有一番滋味。由於越南粽的體積較大，通常會切片和家人、朋友一起享用。

日本新住民小緒里說：「日本兒童節也會吃粽子，是用糯米製成麻糬，並包裹紅豆內餡，希望孩子健康長大」。來臺2個多月的越南新住民紅青也分享，「參加活動遇到同鄉姊妹倍感親切!之前在越南都是看家人包粽子，今天首次自己動手做，覺得很有趣」。紅青的丈夫洪先生說，「從移民署辦的活動中瞭解太太的家鄉文化覺得很有意義，太太來臺因文化差異可能會有些不適應，但感覺她從參與活動的過程中得到紓壓」。現場還有一對來自巴拉圭的夫妻也分享他們國家的粽子是玉米口味，和臺灣很不一樣。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過辦理宣導活動，讓參與的朋友能瞭解各國不同的風土民情，進而尊重多元文化並欣賞其中的差異。端午佳節將近，特別提醒新住民及移工朋友們，切勿因想念家鄉味而違規攜帶或郵寄來自非洲豬瘟國家地區的豬肉產品入境，若遭查獲最高將處新臺幣100萬元罰鍰。