雞肉加工廠雇用15逃逸移工！老闆最重開罰75萬　移民署說話了

▲移民署台中專勤隊查獲15名印尼籍逃逸移工。（圖／移民署台中專勤隊提供）

記者白珈陽／台中報導

移民署台中專勤隊近日獲報，霧峰區某雞肉加工廠有非法外籍人士工作，前往查緝發現有15名印尼籍逃逸移工，逃逸時間從數月至5年不等，有男有女，到案後全依入國移民法遣送出境，雇主也已函送勞工局裁罰，最高恐罰75萬元。另外，「逾期停（居）留外來人口自行到案專案」只到本月30日，自到案者將從寬論處，移民署呼籲把握最後幾天盡速到案。

移民署台中專勤隊表示，近日接獲民眾檢舉，稱霧峰區四德路某雞肉加工廠聘用非法外籍移工，經嚴密佈線，會同台中市霧峰警分局四德派出所前往查察，現場一舉查獲15名印尼籍逃逸移工，共8男7女，查緝過程中，移工們沒有反抗、逃跑，僅是專心地繼續剁雞肉，讓查緝人員將其順利一網打盡。非法雇主將面臨15萬以上、75萬元以下罰鍰。

台中市專勤隊隊長林俊清表示，移民署自今年2月1日起至6月30日截止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，呼籲在台滯留非法外來人口把握最後機會盡速到案；同時台中市專勤隊為降低非法滯留在臺外來人口，聯合轄內各治安機關全力執行查緝工作。

台中專勤隊指出，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，協助當事人早日回到家鄉和親人團聚。

另外，適逢端午佳節，移民署重申非洲豬瘟病毒的危害，如查獲走私、違法輸入肉品，最重可處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元；違規自豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，會罰20萬元；以國際快遞、郵包寄送月餅、肉酥、肉類罐頭來台，違者最高處100萬元，切勿以身試法，共同維護國人健康。



