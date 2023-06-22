越籍非法移工見警狂奔5km　警喊：別跑了...主動到案只罰2千

▲▼1名越南籍非法移工狂奔5公里，員警在後追逐，順利逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前在大肚區巡邏時，發現路旁1名男子頻頻回頭，往員警方向查看，員警以為對方需要協助，正要上前詢問時，該男子拔腳狂奔，2名員警只得棄車背負約5公斤裝備在後追逐，2人在鄉間小路跑了4、5公里，才在路人攔截下順利將男子逮捕。3人跑得上氣不接下氣，一查，原是逃逸3年多的25歲阮姓越南籍移工，警方表示，移民署正在實施外勞自行到案的優惠專案，主動到案只罰2千元，否則最高開罰1萬元。

台中市警察局烏日分局大肚分駐所員警陳柏豪、卓永發，日前下午4點巡邏到榮華街時，發現阮男頻頻回頭往警車方向觀看，行跡可疑，2名員警要上前盤查時，阮男立刻拔腿狂奔，員警只得棄車在後面追捕，3人跑得差點喘不過氣來，還好被趙姓路人攔阻，順利制伏在地。

警方一查移民署資料，阮男已經逃逸1163天，每天到處打零工過活，員警當場告知移民署正在實施「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，逃逸移工如果主動到案，只開罰2千元，若是被逮捕，依逃逸天數從2千至1萬元不等，呼籲逃逸者與其四處閃躲，擔心隨時會被警方遇上，不如主動到案，勇於面對。不過，這項專案只到6月底。