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移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站14日舉辦新住民家庭教育宣導活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站14日舉辦新住民家庭教育宣導活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(14)日舉辦新住民家庭教育宣導活動，邀請公平交易委員會南區服務中心視察夏萬春擔任講座，以實務案例解析並破解不實廣告手法，助新住民維護消費權益。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站14日舉辦新住民家庭教育宣導活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站14日舉辦新住民家庭教育宣導活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

詐騙集團常透過手機網路、社群或影音網站廣告、假借名人身分成立Line群組、移花接木正版廠商產品照片或網頁圖片等方式，再誆稱獲利豐厚或低價販售，誘使民眾投資及購買而造成財產損失，部分惡意廣告甚至隱藏病毒，消費者一不小心或依指示下載APP，就可能遭竊取個資或網路銀行帳密而被盜轉血汗錢。

夏萬春提醒新住民，不要點來路不明的連結，認清網站及APP真實性，並慎選商家及付款方式，多查詢官方網站。另外社群媒體一頁式廣告消費風險高，賣家多在境外，跨境爭議處理不易，網路購物時，盡量選擇國內知名或商譽良好的購物網站，並選擇以第三方支付方式付款，較有保障。

他說，行政院消費者保護委員會的官網和消費者服務專線「1950」可協助處理消費爭議，新住民亦可瀏覽移民署「新住民培力發展資訊網」消費者保護專區充實消費知能。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理新住民家庭教育宣導活動，提供實用的法令知識及福利資訊，內容多元且寓教於樂，讓新住民能更了解自身的權益。另為瞭解在臺新住民相關生活狀況及需求，移民署委託典通股份有限公司，於6月至10月間辦理「112年新住民生活需求調查」，訪員均會佩戴識別證及攜帶公文證明文件，並遵守個人資料保護法相關規定，請新住民朋友協助配合填答，如有疑慮可至移民署各縣市服務站或撥打高雄市第一服務站電話07-7151660洽詢。

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