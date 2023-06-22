移民署人道關懷　協助新住民家屬來台奔喪

▲移民署協助新住民家屬來台奔喪。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

移民署南區事務大隊台東縣服務站近期受理民眾案件時，得知轄內有大陸新住民因車禍意外，受傷住進加護病房搶救仍不幸過世，基於人道關懷的立場，服務站人員主動關懷新住民，並協助其家屬辦理來台探病及後續奔喪相關事宜。

台東縣服務站針對重大傷病或死亡的新住民特殊個案，均啟動人道關懷機制加速核發家屬來台證件，並以速件快遞寄送。讓家屬能在最短的期間入境台灣，得以在醫院見到家人最後一面，雖然這位意外受傷的新住民不幸離世，家屬在處理完後事之後，仍於返國前特地前來台東縣服務站，向該站熱心協助的同仁致上謝意。

台東縣服務站主任林明道表示，新住民若在臺遭遇意外事故，在境外的家人肯定非常著急難過，服務站同仁皆會同理新住民及其家屬的感受，主動關懷並協助家屬儘速來台，同時給予法律上的諮詢建議。移民署就像新住民的娘家，若遇到困難時，將盡全力協助需要幫助的新住民。

林明道另提醒，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，專案期間符合資格之當事人得免收容、繳最低罰鍰新台幣2000元及不管制來台，鼓勵逾期停(居)留外來人口把握最後機會主動出面自行到案。移民署已設置免付費諮詢專線0800-024881，並提供多國語言服務，請大家能夠善加利用，早日平安返鄉。