實測6款iPhone升級iOS16.5.1結果出爐　iPhone 13衰退40分鐘最慘

▲iPhone13。（圖／資料照）

記者蕭文康／台北報導

知名YouTube頻道iAppleBytes挑出6款舊iPhone實測升級iOS 16.5.1之後狀況，發現除了iPhone SE 2的電池健康度只剩86%，其餘幾款都有超過91%。其中，iPhone 8、iPhone 11續航力均增加半小時左右，iPhone SE 2和iPhone XR也增加14分鐘，但iPhone 12、iPhone 13則是各衰退9分鐘和40分鐘最多。

針對測試方法，iAppleBytes表示，他安裝了韌體更新，然後允許經過36小時的時間完成所需的索引等。

▲實測6款iPhone升級iOS16.5.1結果出爐。（圖／資料來源參考iAppleBytes）

從iAppleBytes的實測數據來看，更新iOS 16.5.1後，iPhone 8、iPhone 11的續航力都提升了半小時左右，iPhone SE 2和iPhone XR也增加14分鐘。不過，iPhone 12、iPhone 13則是續航力各自衰退9分鐘和40分鐘，是「唯二」測試發現韌體更新後跑更慢的機型。

不過，iAppleBytes認為，這次韌體更新還修復了一些相當重大的安全漏洞，其中包括一些在俄羅斯被用來破解 iPhone 的漏洞，因此仍有下載更新的價值。

