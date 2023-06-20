網購618返場！秒殺夯品3折起　iPhone 14 Pro Max最高回饋超過3萬元

▲網購業者趁618年中慶熱潮續推「果粉節」。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

延續618購物節熱潮，電商平台續推返場活動，再加碼滿額送、抽購物金等多項回饋，以及3C、美妝、日用、保健等精選秒殺夯品，限時最低3折起，讓前一波來不及買的人可以再補貨，其中買iPhone 14 Pro Max 256G最高享逾3萬元回饋，加碼祭配件0元免運，省荷包換新機。

618年中大促掀買氣，東森購物網從暖身到正檔活動開跑，祭出多項豪禮任務，帶動業績衝出3倍成長，消費者更是鎖定3C、保健、日用品下單搶買，成為這波檔期的三大熱賣品類。為了延續購物熱潮，6/21至7/2再推出活動延長賽，只要單筆消費滿618元，就有機會參與「訂單抽獎小遊戲」，最高可獲得168枚東森幣，同時享「折價券一鍵全領」優惠，最高省下231元。

東森購物網也推薦必搶夯品，除了綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的「日安玩美」有現貨供應，美食館精選5折起、爆品均價618元、限時滿999抽COACH手拿包；美妝館滿額登記抽618元樂透金、天天再抽東森幣，鐵粉必囤的雅詩蘭黛「小棕瓶」、SHISEIDO經典明星品安耐曬、明星暢銷品SK-II青春露等國際專櫃保養3折起，還沒買夠的人要再把握最後促銷。

▲東森購物網在618購物節推出一系列豐富活動，帶動業績飆出3倍成長，6/21至7/2再推出活動延長賽。（圖／東森購物提供）

momo也推出618返場活動，6/19至6/21天天再加碼1,000名「全站滿6,000送300」，加上28家銀行最高10%、全月加碼1%回饋等多項好康，還有秒殺夯品限時3折起，包含佳麗寶ALLIE防曬乳超值組，正貨2+1超甜價1,359元；LG A9+濕拖吸塵器獨家特談限時下殺11,111元；Chloe’迷你帆布兩用包優惠19,999元；Jabra旗艦款降噪真無線耳機，獨家下殺43折；Mdmmd涼感抑菌衛生棉12入組，全網最低39元起/包，加碼再回饋50元mo幣。

蝦皮購物觀察，618年中慶活動期間，Apple商品與周邊配件買氣較平日大漲8成，因此瞄準果粉消費力，6/25至6/28推「果粉節」，連四天祭回饋優惠，原價破4萬元的iPhone 14 Pro Max最高折2,000元，刷國泰CUBE卡再用指定品牌店家折100元優惠券，搭配舊機回收換新機，換算最高回饋33,372元，再送配件優惠券；另外，買Apple Watch Ultra LTE 49mm享2,377元回饋，買iPad Pro 128G享2,737元回饋再抽Penoval無線鍵盤，iPad磁吸保護殼、5D滿版玻璃貼等各式Apple相關配件全部0元免運。