瑞士人買iPhone 14 Pro僅需年收1.8%！　這2國賺整年也難買

▲蘋果iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

買一支iPhone的金額佔你收入的多少呢？根據最新調查，在不同國家的售價跟當地平均年收入相比，以iPhone 14 Pro 128GB來看，僅花了瑞士人年收入的1.8%，是全球最低比例；不過奈及利亞和巴基斯坦即使全年收入，也很難買上一支。

根據World of Statistics資料顯示，在瑞士，iPhone 14 Pro 128GB僅花當地人平均年收入的 1.8%，是全球最低的比例；不過奈及利亞和巴基斯坦的民眾則最難買上一支，因為iPhone 14 Pro 128GB在當地的售價就超過了他們平均年收的105.3%和104.1%，是全球最高的比例。

另在美國、新加坡和阿拉伯聯合大公國等國比例也很低，都小於3% ；英國、德國、日本等比例則在4%左右；歐洲其他國家則落在3.5%到10% 之間。

此外，中國的比例約9.3%，印度、印尼、菲律賓、土耳其、巴西、伊朗、埃及等國比例都在20%以上，有些甚至接近或超過100%。

不過，有些國家的售價包括銷售稅，且有些國家整體的平均年收入比主要城市的平均年收入還低，因此數據僅供參考，但仍能反映出不同國家購買iPhone所需的經濟壓力。