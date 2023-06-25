瓦格納叛變「短短24小時落幕」　距莫斯科剩200km！普丁對局勢失控

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在短短一天多的時間內，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄軍高層的爭端，迅速升級成軍事叛變，傭兵進逼到僅距莫斯科200公里，又在白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋下迅速宣布撤軍。外媒評斷，普丁對局勢失去控制。以下為您整理瓦格納這次引發的24小時騷動：

▲俄羅斯傭兵集團瓦格納在24小時內推進到距離莫斯科僅200公里處。圖為首腦普里格津占領俄國南部軍區總部。（圖／路透）

瓦格納vs俄羅斯軍事領袖的紛爭

瓦格納創始人普里格津數月以來持續對俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）有所不滿，指責他們未能提供瓦格納足夠軍備與彈藥。俄國總統普丁簽署文件同意讓所有在烏克蘭作戰的傭兵組織在7月1日前納入俄軍指揮體系，遭普里格津拒絕，雙方不和升級為公開反抗。

6／23（周五）叛變之始

普里格津23日發表了長篇聲明，他告訴俄羅斯人，俄軍發動戰爭的所有理由都是謊言，只不過是「一小群混帳」（scumbags）宣傳自己、欺騙公眾與總統的藉口，指責為了獲取個人軍功的紹伊古應該對烏克蘭戰爭負責。普里格津沒有明確證據地指責俄軍用飛彈襲擊瓦格納兵營，誓言「為正義行軍」。

俄軍在烏克蘭戰事副指揮官蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）呼籲瓦格納「服從普丁總統的意志和命令，返回基地。」與此同時，首都莫斯科開始加強安全措施。

▲普里格津與瓦格納傭兵24日控制頓河畔羅斯托夫市的軍事設施。（圖／路透）

6／24（周六）凌晨攻進俄羅斯、占領軍事總部

普里格津與他的2.5萬名傭兵連夜行軍，在24日凌晨時分從烏克蘭越境，進入俄羅斯南部。當地清晨6時前不久，普里格津拍攝了一段影片顯示，他人已經到達頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部，宣稱占領了城市內所有軍事基地。影片中，瓦格納在市中心顯然沒有遇到任何抵抗，他後來還說「不費一槍一彈」就成功占領南部軍區總部。

瓦格納奪取第二城、俄羅斯當局實施反恐措施

瓦格納部隊沿著連接莫斯科與羅斯托夫州的「M4頓河聯邦高速公路」往北推進，不到幾小時就宣布控制了沃羅涅日市（Voronezh）所有的軍事設施。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）與俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布，將在莫斯科和沃羅涅日採取「反恐行動機制」，處於警戒狀態。位於聖彼得堡的瓦格納總部大樓遭到FSB封鎖。

▲俄羅斯總統普丁（左）與普里格津（右）關係密切，瓦格納被認為多次參與俄羅斯在海外的行動。（圖／達志影像／美聯社）

上午8點普丁發表電視演說

普丁在演說中定調瓦格納行為屬「武裝叛變」，雖然隻字未提普里格津，但他承認「我們面對的正是叛國」，那些從俄羅斯背後捅刀的人將為此負責、受懲罰。

普里格津首次將矛頭對準普丁

普里格津很快就否認瓦格納叛國，還批評普丁「大錯特錯」，「我們是愛國者，我們一直在戰鬥，到現在還是在戰鬥。」此前，他雖然多次對俄軍高層表達不滿，但從未明確地將憤怒的矛頭指向普丁。與此同時，一排排的瓦格納軍車縱隊繼續沿著高速公路向北前進，從沃羅涅日進入利佩茨克州（Lipetsk）。沃羅涅日發生一次不明空襲，一座燃料庫起火燃燒。

▲外媒評論，普丁這次是依靠盟友白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，右）解決危機。（圖／路透）

晚間6點瓦格納同意撤軍、結束24小時行動

當晚白俄羅斯透露，普丁的盟友、白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）持續居中斡旋與普里格津協商，普丁也同意這場會談，最後傳出了達成協議的消息。就在晚間6點30分之前，普里格津在Telegram發文宣布，他已經同意「停止」部隊的行動，命令士兵們返回基地。

普里格津在語音訊息中表示，「他們想要解散瓦格納軍事連。我們在6月23日發起了『正義遊行』，24小時之內，我們就到達了距離莫斯科200公里以內的地方。截至此時此刻，我們的戰士沒有流一滴血。」

晚間9點俄國官媒發話

大約在晚間9點，俄羅斯國家媒體報導稱，普里格津將前往白俄羅斯，對他與瓦格納武裝人員的刑事指控將被撤銷，有意願者可以和俄羅斯國防部簽訂合約。後來有人看見他乘車離開俄國南部羅斯托夫州。

▲普里格津堅稱並非在質疑普丁或烏克蘭戰爭，但普丁看起來似乎對這次的局勢失去控制。（圖／達志影像／美聯社）

普丁對局勢失去控制

普里格津堅稱，他不是在挑戰俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，而是在對抗負責這場戰爭的「小丑」。他還說，自己不是在質疑總統的領導能力。儘管他曾威脅，若軍事要求得不到滿足，他將一路進軍莫斯科。BBC說，情勢發展了數小時，普丁看起來就像一位對瞬息萬變的局勢失去控制的領導人，表面上來看似乎變得疲弱，而依靠白俄羅斯總統來挽救局面的結果也有些尷尬。