台鐵6／27開放加值通勤月票！全台限定120個車站　搭乘指引一次看

▲台鐵後天起開放TPASS通勤月票加值，使用月票需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導



北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，台鐵後天(27日)開放全台120個車站可加值購買TPASS月票方案。此外，台鐵規定通勤月票搭乘台鐵，需走專用通道，誤走一般閘門將警示驗票失敗阻擋不放行，但不會扣款，若跨越生活圈搭乘，全程採電子票證扣款，TPASS月票限定搭乘區間車、莒光號和PP自強號。

「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用，6月27日起民眾將可持TPASS新卡或持現有電子票證至北中南三大生活圈內台鐵局售票窗口預購月票方案，包括包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

根據台鐵公告，北北基桃生活圈1200元通勤月票開放北部34個車站可加值購買方案，包括基隆、南港、松山、台北、板橋、樹林、鶯歌、桃園、中壢等，以及平溪深澳線的平溪站和十分站，僅適用悠遊卡。

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中彰投苗生活圈通勤月票將在中部43個車站開放加值，包括竹南、苗栗、台中、新烏日、清水、沙鹿、彰化、員林，以及集集線濁水和水里等車站，適用悠遊卡和一卡通。

▲北中南生活圈通勤月票開賣車站。（圖／台鐵）

南高屏生活圈通勤月票則將在南部43個車站銷售和加值，包括新營、善化、永康、台南、岡山、新左營、高雄、鳳山、屏東、潮州、枋寮，以及沙崙線長榮大學、沙崙等車站，適用MeN-Go實體卡。

根據台鐵規定，通勤月票票卡有效期限30天內可不限次數搭乘區間車或區間快車、莒光號、PP推拉式自強號。但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、EMU3000型新自強號及其他台鐵指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。

此外，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越生活圈搭乘，如進、出之車站未在使用月票生活圈區間內，全程將於電子票證內扣款。