10縣市社福卡7月可搭台鐵！新竹怨被漏　交長曝原因「拚10月擴大」

▲TPASS通勤月票和社福卡需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票7月上路，首波10個縣市社福卡可同步於7月扣點搭台鐵，且需走專用通道。不過首波社福卡可搭火車的北中南生活圈縣市獨漏新竹縣市，引起地方不滿。交通部長王國材表示，社福卡搭乘台鐵主要是配合TPASS通勤專用通道一起建置，新竹7月還未有通勤月票專用通道，台鐵將積極在10月完成。

不少縣市提供敬老卡、社福卡一定點數讓長者搭乘公車、捷運，長年獨缺台鐵，7月起將可搭乘台鐵了，台鐵宣布，第一階段北中南三大生活圈將有10縣市可使用，包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，乘車點數依各縣市規定，超出部分由電子錢包扣款，可搭台鐵區間車、莒光號、PP自強號，但EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款列車禁搭。

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不過由於新竹縣市未列入首波上路縣市，引發新竹市政府不滿，質疑早在4月回覆台鐵願意加入，但未被列入開放縣市名單也「一頭霧水」，正積極向台鐵了解中。

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

交通部長王國材今上午前往高公局視察端午疏運受訪表示，新竹市或新竹縣首長希望推動社福卡搭乘台鐵，因社福卡通行需走專用閘道，新竹縣市因通勤月票規劃還未在7月上路這一波，7月還沒建置專用通道，預計10月TPASS專用通道做完後，社福卡也會放在裡面，新竹縣市的努力可以看得見，這次配合TPASS建置專用通道納入社福卡，台鐵會趕快積極在10月完成新竹縣市的專用通道建置。

王國材表示，因雙北有1280月票等經驗，推動上比較快，其他縣市沒有經驗，台鐵也沒有經驗，這段期間會持續視察建置情況和壓力測試，包括尖峰很多人發生狀況如何處理，人太多壅塞如何處理，連假期間會再做些努力。