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狠母出門度假10天　丟16月大女兒在家活活脫水餓死

美母親度假10天　丟16月大女兒在家活活脫水餓死

▲16月大女嬰賈琳被母親單獨丟在家10天餓死。（圖／翻攝自WKYC）

圖文／CTWANT

美國一名16個月大的女嬰被活活餓死，是因母親快樂地出遊了10多天，卻把孩子獨自丟在家裡，完全無人照顧。調查顯示女嬰當場死亡，並呈現極度脫水的狀態，孩子的玩具箱塞滿了髒毯子，裡面還充滿排泄物，而女嬰母親也被依謀殺罪起訴。

根據《NBC News》的報導，18日，美國俄亥俄州克利夫蘭發生一起命案，16個月大的女嬰賈琳（Jailyn）餓死在家中，是因為母親坎德拉里奧（Kristel Candelario）將她丟下，去波多黎各和底特律度假了10多天。警方調查聲明中稱，女嬰並無任何外傷的跡象，孩子被單獨留在無人看管的狀況下大約十天，並且死亡。

報導指出，孩子呈現極度脫水的狀態，玩具箱裡還裝滿髒毯子和底襯，上面都是尿液與糞便。「賈琳真的很可愛，我很想念她」鄰居在得知女嬰死亡消息時感到相當心碎，他們表示，在去年8月，他們曾經被坎德拉里奧拜託暫時照顧孩子，也答應了幫忙，但一個半月過去，坎德拉里奧會拒接電話，甚至找藉口不回家把孩子接走。

「我希望她為她對女兒所做的一切付出代價」鄰居嘆道。坎德拉里奧於20日上午出庭受審，目前已被關押在監獄，保釋金為100萬美金（約3100萬台幣），下次開庭日定於28日上午，而法醫將對賈琳的死因做出裁決，坎德拉里奧的案件預計由大陪審團審理。

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