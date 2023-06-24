結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

▲新北市一名人夫結婚11年，卻發現老婆和學校的家長委員外遇。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

新北市一名劉姓人夫痛訴，結婚10多年家庭幸福美滿，老婆卻與學校的家長委員發展出婚外情，令他崩潰不已，氣得傳訊與小王對質，掀起一陣熱議。

劉男在《爆料公社官方粉專專屬》社團指出，他是個計程車司機，結婚11年育有一雙男女，老婆是個家庭主婦，原本夫妻倆男主外、女主內，他負責家中開銷，老婆負責照顧小孩，但近2年來，老婆表明要幫忙分擔家計，後來找了一份壽險業務工作。

因為疫情緣故，劉男的計程車工作無法支付家中開銷，於是又找了砂石車司機的工作，以為一切都很順利，卻接獲一封簡訊，告知要注意老婆，結果在今年2月3日，發現出軌的對話，當下晴天霹靂，看到曖昧關心字眼，立刻質問老婆，老婆承認犯錯，還和對方上床，令他不知如何是好，「11年的婚姻，因為一個有婦之夫的一時寂寞，害得我家庭失合，要走向破碎婚姻這條路，最大的受害者是小孩」。

▲男收到訊息，被警告老婆可能偷吃。（圖／翻攝自爆料公社官方粉專專屬）



劉男想知道小王是誰，開始深入調查，赫然發現對方是有頭有臉的人，有著幸福美滿的家，曾擔任新北某女子中學的家長委員，現任則是新莊區某國小的家長委員，這讓他對學校失望透頂，「學校怎麼會請這種家長來當家長委員？」他痛斥小王利用職務之便，專門針對弱勢家庭媽媽，相信自己的老婆不是小王的第1個外遇對象，也不會是最後1個。

▲劉男和小王對質。（圖／翻攝自爆料公社官方粉專專屬）



事後，劉男有找小王談，但對方都否認，甚至還選在調委會，但時至今天都沒有和解，無可奈何之下，只好委託律師處理。經過這件事，讓他重新檢視學校家長委員的貢獻，應該是給學校一些良性建議，並協助弱勢族群，當家長和學校的橋樑，但似乎變調了。

貼文曝光後，網友都認為一個巴掌拍不響，紛紛留言奉勸：「離婚吧，偷吃不是單方面個人問題，你老婆本來就也有問題…」、「這種老婆別要了，有一就有二，他們是斷不乾淨的，你老婆心中在尋找刺激感，相信日後還是會發生」、「就離婚了吧，想到都覺得髒」、「您也順便檢視自己是否在關係中有可以努力的地方」。

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