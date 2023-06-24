　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

▲新北市一名人夫結婚11年，卻發現老婆和學校的家長委員外遇。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新北市一名劉姓人夫痛訴，結婚10多年家庭幸福美滿，老婆卻與學校的家長委員發展出婚外情，令他崩潰不已，氣得傳訊與小王對質，掀起一陣熱議。

劉男在《爆料公社官方粉專專屬》社團指出，他是個計程車司機，結婚11年育有一雙男女，老婆是個家庭主婦，原本夫妻倆男主外、女主內，他負責家中開銷，老婆負責照顧小孩，但近2年來，老婆表明要幫忙分擔家計，後來找了一份壽險業務工作。

因為疫情緣故，劉男的計程車工作無法支付家中開銷，於是又找了砂石車司機的工作，以為一切都很順利，卻接獲一封簡訊，告知要注意老婆，結果在今年2月3日，發現出軌的對話，當下晴天霹靂，看到曖昧關心字眼，立刻質問老婆，老婆承認犯錯，還和對方上床，令他不知如何是好，「11年的婚姻，因為一個有婦之夫的一時寂寞，害得我家庭失合，要走向破碎婚姻這條路，最大的受害者是小孩」。

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

▲男收到訊息，被警告老婆可能偷吃。（圖／翻攝自爆料公社官方粉專專屬）

劉男想知道小王是誰，開始深入調查，赫然發現對方是有頭有臉的人，有著幸福美滿的家，曾擔任新北某女子中學的家長委員，現任則是新莊區某國小的家長委員，這讓他對學校失望透頂，「學校怎麼會請這種家長來當家長委員？」他痛斥小王利用職務之便，專門針對弱勢家庭媽媽，相信自己的老婆不是小王的第1個外遇對象，也不會是最後1個。

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

▲劉男和小王對質。（圖／翻攝自爆料公社官方粉專專屬）

事後，劉男有找小王談，但對方都否認，甚至還選在調委會，但時至今天都沒有和解，無可奈何之下，只好委託律師處理。經過這件事，讓他重新檢視學校家長委員的貢獻，應該是給學校一些良性建議，並協助弱勢族群，當家長和學校的橋樑，但似乎變調了。

貼文曝光後，網友都認為一個巴掌拍不響，紛紛留言奉勸：「離婚吧，偷吃不是單方面個人問題，你老婆本來就也有問題…」、「這種老婆別要了，有一就有二，他們是斷不乾淨的，你老婆心中在尋找刺激感，相信日後還是會發生」、「就離婚了吧，想到都覺得髒」、「您也順便檢視自己是否在關係中有可以努力的地方」。

延伸閱讀
73歲廖峻遭誣指性騷　拄拐杖現身警局：非告不可！
「13歲少女」遭囚3個月　戀童癖男餵毒、灌酒又多次硬上
健美模特「朝評審扔高跟鞋」怒飆：說好給我冠軍…網疑被潛規則　主辦單位說話了

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被耀樂控偷拍外流！炎亞綸：還好，畢竟沒有我的臉
快訊／大小S「正式提告葛斯齊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

院長帶已婚護理師值班室激情！綠帽男一聽「孩子不是我的」崩潰了

台中男撿手機送派出所「挨告損毀、侵占」！霧峰分局回應了

台東驚悚車禍！遊覽車左轉撞倒斑馬線行人　他慘捲車底全身傷

2車追撞併排卡國3入口畫面曝！車頭車尾爛毀　匝道封閉大回堵

新增至6童！宜蘭某補習班亂餵「利他能」　19家長嚇壞要求篩檢

快訊／愛河驚傳隨機攻擊！恐怖男持磚欲襲擊路人　民眾嚇壞急逃

身障男夜間迷途蹲坐路旁發抖　暖警協查身分護送返家

快訊／豪雨瞬間猛炸！北市2區積水10cm　20m高路樹倒塌

快訊／請即改道！國3竹崎交流道多車追撞　入口封閉嚴重回堵

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

威力彩6.83億嘉義1注獨得　店被鳥屎狂滴...彩券行嗨翻

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

院長帶已婚護理師值班室激情！綠帽男一聽「孩子不是我的」崩潰了

台中男撿手機送派出所「挨告損毀、侵占」！霧峰分局回應了

台東驚悚車禍！遊覽車左轉撞倒斑馬線行人　他慘捲車底全身傷

2車追撞併排卡國3入口畫面曝！車頭車尾爛毀　匝道封閉大回堵

新增至6童！宜蘭某補習班亂餵「利他能」　19家長嚇壞要求篩檢

快訊／愛河驚傳隨機攻擊！恐怖男持磚欲襲擊路人　民眾嚇壞急逃

身障男夜間迷途蹲坐路旁發抖　暖警協查身分護送返家

快訊／豪雨瞬間猛炸！北市2區積水10cm　20m高路樹倒塌

快訊／請即改道！國3竹崎交流道多車追撞　入口封閉嚴重回堵

結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」

獨／金馬導演爆性侵！徵室友「限女性」　3人共用衛浴：每次都不同人

人氣歌手與網紅站台　台灣精品泰國快閃活動點亮美好生活

快訊／國泰航空「客機尾輪」疑爆胎　逃生門突開機上18人受傷

深海潛艇泰坦號內爆5死慘劇　生前無視「警告信件」曝光

妹子狂嗑番茄腹痛爆！醫師開醫囑「每天買可樂喝」　結果真的好了

北部某高中「病毒畢旅」至少145人染疫　家長怒轟要求停課

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」　他不聽勸回「這句話」

連宰3台將闖4強！泰國16歲「新生代羽球女神」仙氣噴發　本人IG曝

2歲童餐廳內用「尖叫大哭」！爸爸竟作勢扁顧客：受不了自己離開

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

台中男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

院長夜揪護理師值班室激情！綠帽夫崩潰求償

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

阿堂鹹粥商標沒人要！老闆「偷渡」被抓包

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

即／愛河驚傳隨機攻擊　恐怖男持欲磚襲擊路人

即／雨彈狂襲！新北中和淹水深及膝…用路人涉水前行

帶女友上摩鐵狂歡飄怪味　床下藏「愛馬仕」慘了

「竹北天坑」深夜灌漿　居民抱怨

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

即／南化「千層岩瀑布」溺水　32歲男滅頂失蹤

宜蘭某補習班亂餵藥增至6童　19家長嚇壞要求篩檢

台東遊覽車撞倒斑馬線行人　他慘捲車底全身傷

更多熱門

相關新聞

有錢爸罵兒「不讀書就開計程車」！下秒遭打臉

有錢爸罵兒「不讀書就開計程車」！下秒遭打臉

每個行業都有不為人知的辛酸，並沒有誰比誰高貴。香港一名計程車司機日前遇到，一名爸爸在車上教訓兒子，要兒子不要讀書，直接去開計程車，更酸說「計程車司機是社會底層工作」，沒想到最後反被打臉。

泰坦號內爆　60年前相同悲劇釀美核潛艇129死

泰坦號內爆　60年前相同悲劇釀美核潛艇129死

「連生6女」被逼繼續生！人妻提離婚　法院駁回

「連生6女」被逼繼續生！人妻提離婚　法院駁回

她激戰人夫拍性愛片！正宮收警局通知書怒告

她激戰人夫拍性愛片！正宮收警局通知書怒告

老公載小3　正宮拿安全帽砸爆車窗

老公載小3　正宮拿安全帽砸爆車窗

關鍵字：

周刊王外遇

讀者迴響

熱門新聞

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

台中男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

被耀樂控偷拍外流！炎亞綸：畢竟沒有我的臉

即／3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

金馬導演爆性侵！女演員也受害

老公跟她槓上！甄莉認清「彼此改不了」分居

妻懷孕性騷受害者要求脫衣視訊！金鐘攝影道歉「王小棣留言加油被炎上」

黃子佼有望全面復工？

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面