武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

▲疑似瓦格納武裝部隊包圍了頓河畔羅斯托夫市警察大樓。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津表示,瓦格納武裝部隊已進入俄羅斯南部。從推特曝光的影片可以看到,大量武裝部隊進入頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don),並包圍警察總部大樓,但目前未確認部隊是否屬於瓦格納。另外,莫斯科市長也宣布將展開反恐行動來加強首都維安。

根據BBC報導,俄羅斯當地電視台指出,有武裝部隊包圍了頓河畔羅斯托夫市的警察大樓,包含裝甲車和兩輛坦克,但目前官方尚未確認這些軍隊是否屬於瓦格納集團。儘管如此,大量武裝部隊進入俄羅斯城市的影片持續在推特瘋傳,貼文皆認為是瓦格納傭兵。

BREAKING: Journalist in Russia's Rostov-on-Don says soldiers in the city have told her they belong to Wagner pic.twitter.com/6W0jos1i9y