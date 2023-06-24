　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

▲▼武裝部隊「包圍俄政府大樓」影片曝。（圖／翻攝自推特）

▲疑似瓦格納武裝部隊包圍了頓河畔羅斯托夫市警察大樓。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津表示，瓦格納武裝部隊已進入俄羅斯南部。從推特曝光的影片可以看到，大量武裝部隊進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並包圍警察總部大樓，但目前未確認部隊是否屬於瓦格納。另外，莫斯科市長也宣布將展開反恐行動來加強首都維安。

根據BBC報導，俄羅斯當地電視台指出，有武裝部隊包圍了頓河畔羅斯托夫市的警察大樓，包含裝甲車和兩輛坦克，但目前官方尚未確認這些軍隊是否屬於瓦格納集團。儘管如此，大量武裝部隊進入俄羅斯城市的影片持續在推特瘋傳，貼文皆認為是瓦格納傭兵。

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）宣布採取反恐行動加強維安，包含加強道路管制與限制公共活動舉行。目前也有許多俄軍坦克部署在莫斯科街頭。

►瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」　俄州長警告：民眾不要出門
►俄軍坦克開上街！高度戒備「防瓦格納叛變」　美密切監控情勢
►瓦格納「攻進俄羅斯南部」爆叛變　傭兵頭子：消滅任何擋道者

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！　9F內部慘況曝光
普丁緊張了！　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌
竹北氣爆瞬間影片曝！大量碎片噴墜　街上人車狂跑
瓦格納叛變！　大量武裝部隊進入俄羅斯畫面曝
NONO曾爆「和AV女優一夜情」！　她認證「尺寸驚人」
不讓行人改罰6千　「行人卡在中央分隔島」怎麼辦？交通部下周定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰坦號「罔顧專家安全疑慮」才出事！　美國、加拿大聯手展開調查

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

普丁24小時監控瓦格納叛變情勢　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌

6歲童校外教學失蹤！竟是「被老師忘在車上」　巴士直接載走

武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

女老師誘姦少年「樹林打野戰、校內%%」！　誘：我會吃避孕藥

瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」　俄州長警告：民眾不要出門

俄軍坦克開上街！高度戒備「防瓦格納叛變」　美密切監控情勢

泰坦號下海內爆！CEO曾曝「採非傳統設計」　專家批：承受水壓更重

瓦格納「攻進俄羅斯南部」爆叛變　傭兵頭子：消滅任何擋道者

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

泰坦號「罔顧專家安全疑慮」才出事！　美國、加拿大聯手展開調查

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

普丁24小時監控瓦格納叛變情勢　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌

6歲童校外教學失蹤！竟是「被老師忘在車上」　巴士直接載走

武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

女老師誘姦少年「樹林打野戰、校內%%」！　誘：我會吃避孕藥

瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」　俄州長警告：民眾不要出門

俄軍坦克開上街！高度戒備「防瓦格納叛變」　美密切監控情勢

泰坦號下海內爆！CEO曾曝「採非傳統設計」　專家批：承受水壓更重

瓦格納「攻進俄羅斯南部」爆叛變　傭兵頭子：消滅任何擋道者

高雄男猝死路邊！離開義大醫院頂38度高溫　走300公尺突倒地亡

司法界性騷＋用職權報復辦私案　媒體人：司法還有信賴可言？

泰坦號「罔顧專家安全疑慮」才出事！　美國、加拿大聯手展開調查

賴清德拋補助私大學費　吳思瑤批柯文哲、侯友宜見不得青年好

心裡毛毛的！調皮柯基轉頭露出「超賊微笑」　媽驚覺：明顯在使壞

竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

傳漁場開放探勘寶石珊瑚惹怒漁民　漁業署：目前不會調整

林昭亮澄清又被爆性騷！遭控躺大腿、稱讚胸大問「我可以摸嗎？」

曾銘宗籲國民黨候選人該是團結時候了　李彥秀：我完全支持侯友宜

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

新娘氣到走人　原來根本不知要結婚

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

連宰3台將闖4強！16歲羽球女神掀轟動

泰坦號偷工減料？像遊戲機難承受深海壓力

前空姐曝搭機「免費升頭等艙」小技巧

祖孫3人蹲坐分隔島　酒駕汽車暴衝「橫掃」全死

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

瓦格納攻進俄羅斯南部　傭兵頭子遭控叛變

更多熱門

相關新聞

瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」

瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津表示，瓦格納武裝部隊已進入俄羅斯南部城市，且他們已經擊落一架俄軍直升機。俄羅斯邊境地方長官呼籲民眾不要出門；首都莫斯科街頭也開始出現軍隊駐守，但整體情況仍算平靜。

俄開坦克上街防瓦格納叛變　美密切監控中

俄開坦克上街防瓦格納叛變　美密切監控中

瓦格納攻進俄羅斯南部　傭兵頭子遭控叛變

瓦格納攻進俄羅斯南部　傭兵頭子遭控叛變

籲俄烏「遠離核戰紅線」

籲俄烏「遠離核戰紅線」

烏人「狂囤碘片」　基輔當局籲勿陷入恐慌

烏人「狂囤碘片」　基輔當局籲勿陷入恐慌

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武瓦格納

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面