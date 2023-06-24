瓦格納首腦槓上俄軍遭控「煽動叛變」　恐面臨最高20年監禁

▲瓦格納集團首腦普里格津的「煽動武裝叛亂罪」一旦成立，就可能被判處最高20年的監禁。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日號召支持者「為正義行軍」，一同對抗莫斯科軍事領導階層後，被俄羅斯指控「涉嫌煽動武裝叛亂」，並已被刑事立案的調查。報導稱，普里格津可能因此面臨最高20年的監禁。

據《天空新聞》報導，普里格津23日怒控俄軍用飛彈襲擊瓦格納集團基地，導致大量瓦格納士兵喪命，還放話自己手下2萬5千名士兵已做好赴死準備，誓言推翻莫斯科軍事高層。

他也向廣大俄羅斯士兵喊話，聲稱瓦格納將採取行動對付國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），敦促軍隊不要進行抵抗，還強調自己不想推翻政府，只是在「為正義行軍」。

俄羅斯國防部隨後否認對瓦格納發起攻擊，還痛批普里格津相關言論是「不真實且充滿挑釁的資訊」，而俄羅斯聯邦安全局（FSB）也對普里格津提起刑事訴訟，指控他試圖「煽動武裝叛亂」。

《天空新聞》軍事記者海恩斯（Deborah Haynes）分析，瓦格納與俄羅斯國防部之前的尖刻言辭「極不尋常」，顯示如今的事態已發展得相當嚴重，而一旦普里格津「煽動武裝叛亂」的罪名成立，那他可能面臨最高20年監禁。