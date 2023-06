快訊／瓦格納首腦：已佔領俄軍基地！要國防長談判　否則進攻莫斯科

▲瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)的俄軍南部軍區總部,並拍攝影片指出,現在城市內的所有軍事基地都在瓦格納的控制之下。

#Rostov Yevgeny Prigozhin at the Rostov headquarters of the Southern Military District. #Moscow #Putin pic.twitter.com/Qu9uXfvozB

根據《法新社》報導,普里格津現身俄羅斯南部軍區總部,並在影片中表示,他已經控制了俄羅斯位在頓河畔羅斯托夫市的軍事基地和一座機場,以確保俄羅斯的空襲對象是烏克蘭人,而非瓦格納軍隊。

從推特曝光的影片可以看到,普里格津身穿軍裝走在基地總部內;有消息指出,他要求與國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)和參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)見面談判,否則就會進攻莫斯科。

Yevgeny Prigozhin in Rostov:



“We lost huge amount of territories in Ukraine. The Russian losses in Ukraine are 3-4 times higher than reported by the Russian High Command. Up to 1000 casualties a day (KIA + WIA).”#Coup #Rostov #Russia pic.twitter.com/mz0cSvVtpk