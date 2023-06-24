分析／侯友宜後防大開遭柯文哲空軍轟炸　綠調準心也防「高虹安現象」

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

相較5月初，總統大選選情在這一個月內急轉直下，風光出場的國民黨參選人侯友宜因私幼餵藥案、黨內整合等問題受創，民調一路崩跌，讓民眾黨參選人柯文哲意外受惠，已連7份民調「坐二望一」，白營更透過空戰部隊強力放送，重挫侯友宜年輕支持度，對於是否「調整準心」改攻柯文哲，綠營內部多有評估，也拉高警覺、避免「高虹安現象」重演。

在國民黨對內為藍白合議題紛擾、對外跟綠營在餵藥案等議題扭打時，柯文哲空戰部隊早已大軍壓境，透過大量製作short（短影音）的方式，將國民黨總統參選人侯友宜政大、台大的演講片段剪輯過後、在社群平台不斷播送，點閱動輒數萬，相關內容在社群使用者中迅速傳播、重創侯友宜年輕族群支持度。

對於侯、柯之間民調此消彼長，是否要調整選戰策略？有綠營民代直言，確實有討論過相關議題，但民進黨不是不打柯文哲，只是選戰至今，柯文哲沒有執政包袱，就像個政治評論家一樣指點東西，都是口水就淪為罵戰，要集中火力自然比較困難，但隨著侯友宜消沈下去、柯文哲話越來越多的時候，受到的檢視同樣越來越多。

面對賴、柯夾擊，侯友宜民調呈斷崖式崩跌、下滑速度遠超綠營、白營預期，也讓九合一大選最熱門的「棄保」議題提早躍上檯面，而國民黨確實有部分支持者堅持下架民進黨，即便「棄侯保柯」也在所不惜，但亦有一個群體對柯非常感冒、認為絕不能便宜「墨綠」、「親扁（陳水扁）」的柯文哲。

觀察近日公布民調，侯友宜僅獲6成國民黨支持者相挺，即便侯選情如此低迷，除去流到柯文哲的部分，還有約2成國民黨支持者未表態，可以想見，若2024選戰出現棄保呼聲，「不投票」也是藍軍可能選項之一。

有綠營民代分析，柯文哲目的很單純，就是期待自己跟高虹安一樣，可以複製新竹市長選戰被越打越高，但柯文哲不是高虹安，兩者政治經歷跟公眾形象相差十萬八千里，且總統大選跟九合一選戰模式也大相徑庭，能否棄保如此乾淨還是大問號。他評估，國民黨畢竟掌握縣市長、立委、議員優勢，基層實力強勁，侯友宜應很難繼續「破底」。

亦有黨內人士認為，選戰應該拉高格局，不該陷入「打柯」、「打侯」窠臼，而是持續端出政策牛肉、抓緊「國際牌」優勢，展現賴身為領導人的穩健及手腕，穩步墊高支持度，自然能得到選民青睞。