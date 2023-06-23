有錢爸罵兒「不讀書就去開計程車」！下秒遭運將打腫臉

▲香港一名計程車司機，遇到一名爸爸在車上狂對兒子訓話。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個行業都有不為人知的辛酸，並沒有誰比誰高貴。香港一名計程車司機日前遇到，一名爸爸在車上教訓兒子，要兒子不要讀書，直接去開計程車，更酸說「計程車司機是社會底層工作」，沒想到最後反被打臉。

這名香港計程車司機在臉書《的士司機資訊網 Taxi》發文，載了一家3口上車，目的地是一處豪宅，途中爸爸不停跟兒子訓話，「20幾歲了一事無成，你還是不要讀書，去開計程車吧！」兒子反問：「開計程車很丟臉嗎？」

這名爸爸認為，計程車司機是底層工作，一天工作10幾個小時，賺得又不多，三不五時就一身病痛，賺的錢都不夠拿去看醫生，「不信你問司機，若可以選擇，有誰會不坐辦公室跑來開計程車？」並接著詢問計程車司機薪水。

▲計程車司機的收入，嚇到這對父子。（示意圖／翻攝自pixabay）

計程車司機回應，1個月月薪18萬港幣（約70萬新台幣）左右，其中多是收房租的費用，開計程車可以賺5萬港幣（約19萬新台幣），加起來年薪大概250萬港幣（約980萬新台幣），「不過跟你比應該差很遠，所以不敢講！」父子震驚之餘，兒子意外脫口爸爸的年薪不到50萬港幣（約190萬新台幣）。

計程車司機指出，月薪7萬港幣（約27萬新台幣）的大有人在，「我都不敢跟別人說自己賺多少」，接著勉勵對方兒子，「做父母的都希望兒女可以出人頭地啦！讀書始終是好事！」坦言自己當年想讀書，但因為家裡窮困，「看到你爸爸勸你讀書好感動」。

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