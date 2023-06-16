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豪大雨釀蔬菜災損！農委會：端午節前蔬果供應充裕

▲▼農委會農糧署指出，端午節前國內蔬果供應充裕，請國人多多享用國產當令蔬果。（圖／農委會提供）

▲農委會農糧署指出，端午節前國內蔬果供應充裕，請國人多多享用國產當令蔬果。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

下周就是為期四天的端午節連假，但近期台灣受梅雨滯留鋒面豪大雨影響，引發民眾擔憂菜價與水果是否會漲價，農委會今（16日）表示，雖然蔬菜有部分產區受損，但仍正常供應，而且本周（6月13至15日）台北果菜市場蔬菜平均日交易量1303公噸，比上周（6月6至11日）1281公噸增加1.7%；每公斤平均價格26.7元，較上周上漲6.4%，還屬於夏季的正常價格。

端午節為國內三大節日，農委會農糧署指出，目前國內蔬菜供應充裕，品質良好，價格親民合理，為充分供應消費者需求，農糧署已輔導各產銷業者、批發市場及產業團體，加強端節期間蔬果供需調配。

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農糧署表示，端午節期間，民眾常用應景蔬菜花果類，包括扁蒲、絲瓜、茄子、長豇豆、苦瓜，以及根莖類的竹筍，短葉菜類的小白菜、萵苣、青江白菜、莧菜、甕菜等，都已經進入產期，請消費者多加選用；至於高冷地生產的大宗蔬菜，像是甘藍、結球白菜等均已生產上市，供應充裕，價格平穩。；另應景水果，包括桃、李、愛文芒果、鳳梨、荔枝、番石榴及瓜果類，目前均產量充足，可充分滿足國人所需。

農糧署表示，各項農產品，節前供應將加強調配，112年端午節連休4天，預估蔬果供應量均較平日增加20%以上，其中台北果菜市場蔬菜預估進貨量可達1420公噸，水果則增加至750公噸；目前離端午佳節尚有幾天，農糧署將持續關注各項農產品價格與供應量，機動加強調配市場供需，也呼籲消費者多多採購優質的國產蔬果，支持台灣農業。

▲▼農委會農糧署指出，端午節前國內蔬果供應充裕，請國人多多享用國產當令蔬果。（圖／農委會提供）

▲農糧署指出，端午節前國內蔬果供應充裕，請國人多多採購當令蔬果。（圖／農委會提供）

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