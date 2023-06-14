補貼進口豬肉挨批　農委會：為了補足國內端午等節日所需

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內豬肉短缺、近期價格波動劇烈，中央畜產會日前公布，至9月底前補貼進口豬肉每公斤6元、預計補貼5萬噸，預算達3億元，引發產業界質疑政府干預市場價格。農委會主委陳吉仲今（14日）指出，這是為了讓國內豬肉批發價維持一定水準，也是對消費者最具體的措施，目前豬價也都維持在每公斤85-95元的正常綠燈區。

陳吉仲今出席「2023年台北國際食品展覽會台灣館」開幕式受訪指出，為期5個月的豬肉進口獎勵措施，讓國內豬肉批發價維持在一定水準，不會因為國際原物料上漲和通膨造成明顯影響，這是對消費者最具體的措施，而豬價也都維持在每公斤85-95元的綠燈區，這也是農委會的目標。

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農委會畜牧處長張經緯補充說明，國內豬隻短缺的主因是推動百億基金，種母豬欄改建更新，加上今年年初豬隻疫病與氣候因素影響等，整體豬隻在養量減少，往年在養量平均540萬頭，現在僅530萬頭左右，這些量延後6個月看來，導致目前整體豬隻供應比較少。

張經緯表示，前年進口西班牙豬肉約每公斤2.4到2.6美元，現在漲到3.8到4.2元，進口成本增加，讓進口商進口意願不高，因此進口量比同期減少，為了保障消費者權益，才會請中央畜產會執行進口豬肉補貼。

張經緯指出，接下來的端午節、中秋節、中元節等節日，豬肉需求量高，必須有足夠的進口量能來補足需求，但會要求進口商進口後的肉品，適度供應加工肉品市場，主要用於滿足加工需求，而國產的溫體豬肉，則儘量留給消費者採購。