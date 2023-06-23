落實老人照顧政策　黃偉哲慰訪老人機構與長者同樂陸上龍舟

▲台南市長黃偉哲前往台南市私立璐德老人長期照顧中心探望入住長者，與長輩一同參與「陸上龍舟賽」健康促進活動，送香包與長者們開心同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假期間，台南市長黃偉哲為向長者表達敬老關懷之意，23日上午在社會局盧禹璁局長陪同下，前往台南市私立璐德老人長期照顧中心探望入住長者，黃市長與長輩一同參與由台南市銀髮老師石秋霞帶領的「陸上龍舟賽」健康促進活動，長者們開心與市長同歡。

市長致贈每位長輩端午節應景的香包福袋，長輩代表林奶奶回贈親手做的園藝盆栽，祝福市長平安順心，市長並親自為長者們「上菜」，與長輩們一起享用溫馨的午餐。





黃偉哲市長表示，台南市目前老年人口約33萬人，約佔全市人口18％，長者福利及照顧一直是市府所關心和重視的議題，市府團隊致力推動各項老人福利及照顧政策，2023年7月也將針對長輩開辦老人健保費補助，針對設籍台南市滿1年之65歲以上長輩或55歲以上原住民，最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5％（含5％），且未獲政府機關全額補助健保自付額者，補助健保費每人每月自付額最高補助826元。為減少長者及家屬奔波辦，社會局提供免申請、免退保及免辦理的貼心服務，市府將持續推動長照2.0並拓展長照服務網絡，打造適合長者安居樂活的高齡友善城市。





社會局盧禹璁局長指出，截至目前全市老福機構有115家，可供入住床數共計6028床，目前實際入住長者計4906人，入住率達81.39％。為維護住民長者權益，社會局定期連結勞工局、消防局及工務局等相關單位，針對各機構落實稽查，因應近期登革熱疫情，也已針對熱點區域26家機構完成登革熱查核，提前防治、阻斷傳播，期待能有效保障機構內住民長者之健康安全，實踐高齡友善溫暖城市之願景。





台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會附設台南市私立璐德老人長期照顧中心自2016年設立以來，長期以來為長者們提供高品質的全人照護，近年來在黃德成董事長帶領下，持續開辦日間照顧中心、居家服務等多元服務，滿足長者不同形式的長期照顧需求。