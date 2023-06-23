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立即偵辦水產店槍擊案　黃偉哲端午佳節親勉有功員警

▲台南市警六分局立即偵破槍擊案，市長黃偉哲親自頒獎，並慰問員警端節安康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局立即偵破槍擊案，市長黃偉哲親自頒獎，並慰問員警端節安康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區水產店6月2日下午槍擊案件，台南市警方事先接獲情資，派員至現場埋伏，並在歹徒開槍後9秒內展開圍捕，當機立斷朝歹徒非致命部位連開3槍，順利制止歹徒、化解危機，市長黃偉哲23日特別前往台南市警六分局表揚有功員警，也送上端午節肉粽，慰勞連假期間值班員警的辛勞。

▲台南市警六分局立即偵破槍擊案，市長黃偉哲親自頒獎，並慰問員警端節安康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，當他聽說槍擊案發生當下，第一個反應是替現場的員警捏了一把冷汗，同時也相當感謝員警機敏的反應，短時間內就精準朝歹徒的非致命部位開槍，讓正在開槍掃射的歹徒來不及防範、中槍倒地，避免了後續可能的傷亡，情況宛如電影情節。

▲台南市警六分局立即偵破槍擊案，市長黃偉哲親自頒獎，並慰問員警端節安康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別在端午連假第2天來到第六分局，親自感謝、嘉勉有功人員，同時也送上端午節肉粽，慰勞連假期間值班員警的辛勞。黃偉哲表示，端午連假期間，台南湧入了許多返鄉朋友以及外地觀光客，連假首日，各大旅遊景點的旅遊人潮就較去年同期成長1成。黃偉哲感謝執勤員警在維護交通與治安方面的努力，讓市民朋友能夠度過平安、健康的假期。

▲台南市警六分局立即偵破槍擊案，市長黃偉哲親自頒獎，並慰問員警端節安康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今年年初以來，台南市警方屢破大案，展現了保護市民朋友生命安全的決心，以及南警維護治安的能力，同時持續充實警力及工具，在需要使用武力的情況，也展現了更精密的協調合作。黃偉哲也強調，台南市會全力精進交通秩序以及治安的維護，讓市民朋友以及旅客都能有一個快樂、舒適的環境。

▲台南市警六分局立即偵破槍擊案，市長黃偉哲親自頒獎，並慰問員警端節安康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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