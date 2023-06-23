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端午連假首日澎湖湧入1.7萬人！住宿+租車大爆滿　餐廳排長龍

記者陳洋／澎湖報導

端午連續假期第一天，離島澎湖湧入看海上花火節的旅客擠到爆，登島人數衝上16975人創新高，其中光海運入境就超過10000人，狠甩疫情前2020年端午第一天的總入境人數13121人，也讓昨天馬公市區人滿為患，車子擠到爆，旅遊相關業者大喊吃不消。

▲▼端午連假旅客創新高 澎湖單日入境1萬7千人。（圖／記者陳韋男攝）

▲馬公市觀音亭園區昨晚湧入11000人，是今年花火節現場人數最多的一場 。（圖／澎湖縣政府提供）

今年跟迪士尼公司合作的2023澎湖海上花火節進入尾聲，昨是倒數第3場，下週一、四晚再各放一場就明年再見了。根據警方統計，馬公市觀音亭園區昨晚湧入11000人，其他場平均7-8千人，遠遠多出3千人以上，是今年花火節現場人數最多的一場。而昨晚迪士尼無人機的米奇場，連主持人都特別精心打扮成愛麗絲夢遊仙境的愛麗絲模樣，來與夜空中無人機排列的愛麗絲圖案相輝映。

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▲▼ 端午連假旅客創新高 澎湖單日入境1萬7千人。（圖／記者陳韋男攝）

▲主持人翁婉瑜精心打扮成愛麗絲和無人機的愛麗絲圖案相輝映 。（圖／澎湖縣政府提供）

▲▼端午連假旅客創新高 澎湖單日入境1萬7千人。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖警方估計觀音亭現場約1.1萬人，比平時7-8千人，多出3千人以上 。（圖／澎湖縣政府提供）

原本海運每天入境在2-3千人之譜，因為船公司的加班輸運，昨天一整天就帶來1萬多人，是往日的三倍旅客量，讓合法民宿就逾1200多間的澎湖，住宿都是大爆滿，租賃汽、機車更是嚴重不足，旅遊群組內不時傳出調房和調車的告急之聲。馬公街上各地餐飲業，更是大排長龍，忙到吃不消。

▲▼ 端午連假旅客創新高 澎湖單日入境1萬7千人。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖六月來的海空運入境人數統計 。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，近年來縣府持續努力創新花火節，全國首度以無人機科技燈光秀結合花火規劃展演，成功吸引許多國際企業聯名行銷，帶動花火節行銷效益。特別是縣府舉辦花火節用意，在於刺激澎湖旅遊在暑假旺季之前提前開跑，花火節每年規劃在4月中下旬到6月期間辦理，近年來已成功超越暑假期間人潮，今年預期花火節期間創造50萬以上旅客人潮，創造地方至少25億以上經濟效益。

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