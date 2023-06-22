明天還有觀光車潮！省公路易塞路段出爐　國道客運還有逾8成空位

▲端午連假首日，蘇花改湧現大量南下車潮。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

明(23日)天端午連假第二天，公路總局預估仍有返鄉及觀光車潮，省公路有17處易塞路段，公總表示，國道客運仍有超過8成空位，呼籲民眾多利用，避免塞在路上。

今(22日)連假首日湧現返鄉和車潮車潮，截至今下午4時止，部分省道路段出現車多情況，包含台61線中彰大橋南向、台9線觀音隧道北口至鼓音橋路段、台9線蘇花改谷風隧道南口至和平南向以及台9線仁水隧道南口至崇德南向等路段。

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為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局協調客運業者籌措足夠運能及視人潮機動增班，截至今中午12時，西部國道客運共計行駛2,299班次，疏運43,403人；東部國道客運路線共計行駛613班次，疏運10,436人。

明（23）日為端午連假第2天，公路總局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含上午時段台61線白沙屯路段南向、台61線中彰大橋南向、台74線台中環線接國3快官路段西向及霧峰路段東向、台86線歸仁交流道東向等；下午時段台86線仁德系統路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統路段等。

觀光景點聯外道路易塞路段包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段以及台26線楓港至墾丁路段等。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，西部國道客運尚有83.46%空位，東部國道客運尚有88.49%空位，有需求民眾至各客運業者網站查詢。