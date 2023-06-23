國道今防17處魔王路段！國5湧首波北上車潮　「恐塞到午夜」

▲6/23端午連假第二天，國道易塞路段。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)端午連假第2天，預估仍有出遊和返鄉車潮，國道有17處易塞地雷路段，國5南下將自上午6時就有車潮，下午1時後換國5北上接力塞，要到午夜才紓解，可能連塞11小時。

高公局預估今天連假第二天國道交通量上看121百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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高公局預判今國道有17處壅塞地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統。

▲▼6/23端午連假第二天，國道易塞路段。（圖／高公局）

以及國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

▲6/23端午連假第二天，國道易塞路段。（圖／高公局）

今天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼6/23端午連假第二天國道疏運措施。（圖／高公局）