一圖看端午連假天氣！「烤番薯」高溫上看36度　午後雷雨警戒區曝

▲端午連假及未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

氣象局公布端午連假天氣，未來幾天「就是熱」，局部地區高溫上看36度，且要注意午後雷陣雨來得又快又急，明天(23日)北部和各山區有午後短暫陣雨，且有局部較大雨勢；周六到周日(24日~25日)西半部和東部山區嚴防午後短暫雷陣雨。

中央氣象局預報員張承傳表示，明天(23日)鋒面停留在台灣北部海面，清晨到上午北部會有局部短暫陣雨，中南部偏西南風也有零星降雨，因鋒面明更為接近，午後雷陣雨範圍比今天(22日)明顯，北部地區、其他地區山區午後陣雨明顯，有局部較大雨勢機會。

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▲▼端午連假及未來降雨趨勢、預報。（圖／氣象局）

端午連假後半段降雨出現變化，張承傳表示，周六、周日(24日~25日)高壓北抬，風向轉偏東南風，將帶來水氣，周六、周日到下周一(26日)迎風面東半部、恆春半島零星降雨，午後雷陣雨更弱一點，東半部山區和西半部平地都有局部短雷陣雨。

張承傳指出，下周二到下周四(27日~29日)南邊水氣可能更多，降雨範圍更多，東半部有局部短暫陣雨，南部從午後雷陣雨變成整天有零星短暫陣雨，中部以北則以午後雷陣雨為主。

溫度部分，未來都屬於夏季型溫度，不下雨時溫度比較高，各地普遍有32到35度，明天(23日)雲林、南高屏、花東局部地區可能有36度或以上高溫。

▼端午連假及未來溫度趨勢。（圖／氣象局）