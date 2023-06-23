柯文哲狂批私校補助！他形容社會達爾文主義者　「認定弱者該被淘汰」

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「縮小公私立大專學雜費差距」政策，民眾黨總統參選人柯文哲批評這是「政策買票」。民進黨立委洪申翰23日表示，柯文哲就是社會達爾文主義者，認定弱者就該被淘汰。對於北市建設也是如此，在台北市坐擁幾十年的好處後，其他城市也需要追趕式投入資源時，柯文哲就告訴你，這些追趕者是「破壞財政紀律的撒幣」。

賴清德日前宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬後，行政院長陳建仁再加碼，將推3大配套措施，包括公私立大專弱勢的補助方案再擴大、公私立高中職學費全面免費、學貸延長。

洪申翰表示，柯文哲其實就是認定弱者就該被淘汰的社會達爾文主義者。在跟學生談到低薪問題的時候，他說「有些系教出來的學生沒價值，如果某個系的畢業生平均起薪太低，就代表那個系要縮編」、「你說低薪，你認為你值多少錢？」簡單說，就是用薪資來衡量你的價值，如果排在後面，你就該被裁掉淘汰。

洪申翰指出，在城市發展上也是這樣。台北市近半世紀來，獨攬不成比例的中央補助款和地方稅收，蓋捷運路網、建大量基礎設施、建構公共服務，這些幾千億上兆的經費跟資源，都是台北市自己賺的嗎？柯文哲心知肚明。

對於北市建設，洪申翰批評，在台北市坐擁幾十年的好處後，其他城市也有快速發展的需要了，相應的，也需要追趕式的投入資源了，柯文哲就告訴你，這些追趕者，都是「破壞財政紀律的撒幣」。

洪申翰直言，他刻意忽略自己之所以能夠在相對好的基礎上，維持市政，其實都是幾十年來，靠其他區域不成比例地供輸給台北市的，所累積成的。這就是典型傲慢與冷酷的優勢者。

對於「念私大補助2.5萬」政策，柯文哲馬上痛批，這是「最偷懶、最廉價的撒幣政策」。對此，洪申翰分析，其實柯文哲的邏輯是一樣的，如果你想要逆轉原本不平等的資源分配，去照顧辛苦落後的群體，這對柯文哲來說，都一律打成「不顧財政的撒幣」。

洪申翰指出，對柯文哲這位「高教菁英」來說，就是要維持原本的結構不平等，讓大比例經濟較弱勢的學生，繼續支付比公立多一倍的學費（公立大學每年學雜費大約是6萬元，私立大學平均11萬元），但卻取得品質比公立落後很多的學習資源。

洪申翰表示，如果你畢業後起薪不夠高，他還會希望把這些系所淘汰砍掉。簡單來說，就是要讓優勢者繼續獨攬資源，保持不公平的發展權。我知道有很多年輕朋友，被柯文哲自吹自壘的「財政紀律」吸引，尤其這個故事會用高雄、桃園的擴張性財政，作為對比的反面教材。

洪申翰感嘆，但這些年輕朋友沒能想到的是，柯文哲這些論述背後，其實就是要繼續鞏固優勢地區跟優勢階級，甚至加深原本的不平等。而這些，其實就是年輕世代被困在多層不平等結構的根本源頭，「是啊，柯文哲講的故事都很好聽，但就跟吸毒一樣，上癮了，你就更動彈不得了。」