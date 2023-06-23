陳水扁當年21％還是選贏了！　游盈隆分析侯友宜選情：藍營要反省

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜被國民黨徵召參選2024總統大選後民調直直落，也讓藍營內部出現與民眾黨主席柯文哲合作或換人的聲音。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，當年民進黨的陳水扁民調也差不多是21％，但他最後也是贏了，選戰還有變化，當你的黨推出人來參選，不管怎麼樣就應該去支持，國民黨現在的討論「荒唐到極點」。

游盈隆在《新聞千里馬》表示，民眾黨總統參選人柯文哲以戰養戰，希望高民調能夠不斷續航，可能有天會踩到陷阱就掉下去，但他目前戰略應用漂亮，不斷丟爭議性議題，敲鑼打鼓，讓大家知道他的存在，而侯友宜會掉，就是沒有敲鑼打鼓，他現在要起來，坦白說不樂觀，可能要花很長的時間，而且要確定每件事情都做對，不過，5月17日侯友宜被提名後，國民黨黨內接下來發生很多事情都是不合理的，跟侯友宜都沒有關係。

游盈隆說，現在有人跳出來說柯侯配或換人，黨都已經把侯友宜推出來，不管怎麼樣全黨就去支持他，他很虛弱，就是要想盡一切辦法讓他變強，現在的討論就是在搞內鬥、內耗，換人了可能更糟糕，因為侯友宜現在好歹有20％的支持度，國民黨沒有崩盤，還有65％的國民黨支持者要支持侯友宜，只是他過去吸收綠營支持者的能力消失了，他還有2成，而從1996年開始到現在，每次大選能維持2成都很困難，看到侯友宜20%就喊換人，但當年陳水扁也差不多是21％的時候，面對如日中天的宋楚瑜38％、40％的支持度，最後還不是贏了？

至於藍白整合的討論，游盈隆指出，現在說這些話就是在傷害侯友宜，他現在弱，柯文哲強，就說他當正的侯友宜副的，這是很荒唐的建議，政黨有政黨的主體性，怎麼可能因為自己候選人狀況不好，就要找民眾黨，這是沒有志氣的講法，對選戰變化也缺乏遠見，今天要好好面對的是侯友宜為何會落到今天，找到根本原因才能重新起來。

游盈隆也說，國民黨現在一盤散沙，空有4都10縣的執政版圖，這些人有發揮有助於黨拚博2024的力量嗎，沒有，表示黨中央領導無力，民眾要如何寄望這樣的黨掌握中央執政權？何況侯友宜深陷新北市政裡，稍微不小心就被打到牙齒都沒了，民進黨現在一步一步都布局好了，侯友宜陣營做了什麼？