台東延平鄉鄉長盃運動選拔賽　族語推廣導入賽事

▲台東延平鄉鄉長盃選拔賽族語推廣導入賽事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

6月22日延平鄉鄉長盃上午十點半，在台東縣延平鄉桃源國中青春開幕，往年在全國布農族運動會之前，每個布農鄉鎮都會舉辦鄉長盃來選拔重要賽事菁英團隊，今年延平鄉更特別搭配族語推廣響應運動賽事，希望鄉民除了體育表現外，自身的族語能力也在生活應用上更加提升，全面推廣族語的復甦及保存。

縣議員古志成、延平鄉代表會主席邱文俊、各村村長及今年將主辦全國布農族運動大會的總召海端鄉鄉長胡金至也前來勉勵致詞。現場邀請永康村青年們為大會帶來多首青春洋溢的熱舞帶動氣氛，開幕也由雙語進行主持，延平鄉鄉長余光雄也帶頭用族語跟鄉民做致詞祝福，一旁的族語小闖關活動更是人潮彭湃，最後大家同聲呼喊「Namin-uni saikin mastan mamangandaingaz tu bunun 」(我們要成為最厲害的布農族)，開啟延平鄉長盃的樂章。

延平鄉公所表示，今年度選拔運動項目有槌球、桌球、籃球、排球及男生40歲以上、女生35歲以上之9人制壯年排球，由延平鄉五村(紅葉村、桃源村、鸞山村、永康村、武陵村)推派選手組隊角逐榮耀，冠軍隊伍即可光榮代表延平鄉在全國布農族運動會與他鄉族人進行運動競技賽事。

以上的運動賽事不僅行之有年，更是早已形成鄉內族人每年必關注參與的活動之一，如同節慶習俗般的鄉內生活，且參與族群九成以上皆為鄉內布農族人。公所希望以活動加入族語元素，讓族語能在生活面上更廣泛的被應用，讓鄉民能更全方面的學習族語知識。活動擬加入族語單字學習版、族語通關小活動、雙語主播還有族語書寫符號應用的指示牌，讓整個賽場中都充滿族語學習的環境，並希望在往後的活動持續這些方式，潛移默化的薰陶鄉民，在族語的活化、保存上持續努力推動、成長！