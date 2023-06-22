台東最美星空音樂會　端午連假南橫首發登場

▲最美星空音樂會南橫首發登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「2023台東最美星空音樂會」首發場22日端午連假首日前進位在南橫公路的海端鄉利稻部落，邀請熱門電視劇《俗女養成記2》插曲演唱組合旺福及琳誼Ring在台東「最高」學府霧鹿國小利稻分校清新開唱。台東縣政府表示，最美星空音樂會系列活動迎來第六年，今年以「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」，邀請民眾感受六種「最」特別的體驗，角逐中的交通部觀光亮點獎更加碼贈送六份6000元旅遊金。

台東縣政府表示，南橫公路在歷經八八風災後，睽違13年於去年5月通車，在別具意義的時刻，台東最美星空音樂會今年首度深入南橫，邀請追「星」族民眾一起前往南橫公路素有台東「最高」學府之稱的海端鄉霧鹿國小利稻分校，挑戰「最高！」，見證南橫公路的星夜之美。活動邀請演唱《俗女養成記2》插曲〈珍珠芋圓〉，並被譽為「Happy Rock」曲風的旺福樂團，以及獲得金鐘最佳主題歌曲獎的〈蚵仔麵線〉演唱歌手琳誼Ring熱鬧開唱，展現南橫山林清新韻味。

今年演出更挑戰「最長！」，活動好評加碼，增加演出一小時，不僅聚集藝人卡司，更邀請在地新、舊世代布農樂音，霧鹿國小利稻分校合唱、霧鹿部落布音團兩組在地團體，用動人歌聲展現祖先的智慧及話語，並與現場聽眾分享布農古調與文化。台東最美星空音樂會，不只有音樂作伴，「星星」更是整個活動的主角。活動也會邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來專業的星空導覽。