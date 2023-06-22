台東縣長饒慶鈴邀大家　體驗不一樣的台東粽口味

▲台東縣長饒慶鈴邀請大家體驗不一樣的台東粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

端午包粽吃粽的習俗是華人重要傳統文化，台東有多元族群，所以各家粽種類多又好吃，尤其原住民族也有類似包粽文化，其中包裹內容物及使用的葉子，因不同族群有不同製作方法，包裝、食材及風味也不一樣。關山鎮德高社區近年來也發展出「德高旺棕」客家粽，綠島則有魚粽，由此看出不同族群仰賴的主食及文化差異，歡迎您來體驗，台東縣長饒慶鈴呼籲適量品嘗，且要搭配蔬果及運動。

饒慶鈴表示，一直很重視原住民傳統文化，其中飲食文化更是推動重點，台東縣政府這幾年運用地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)、「臺東部落食尚」等，使各族群的傳統飲食讓更多人品嘗。例如在過去，阿美族男性需外出打獵，家中女性會準備「阿里鳳鳳（alifongfong）」給丈夫工作休息時食用，也被稱為「情人粽」。排灣族、魯凱族或卑南族傳統生活中，阿拜（abai、avai）、吉拿富（cinavu）為祭典、節慶舉行時必備料理，代表著主家對客人的歡迎。

台東以縱谷好米為傲，縣府努力推廣米食產業，關山鎮德高社區近年隨著參與農村再生契機，凝聚社區居民，以傳統為本、加入在地食材、激發料理的創意，研發十餘種各式不同口味的客家粽及養生粽，並以「德高旺棕」為品牌。

另外，種類多又好吃的台東粽，還包括臺東地區農會的五穀棕、關山鎮農會冰晶紅豆棕、冰晶原味棕，綠島則有魚粽，還有名家粽(明太子肉粽、鮑魚臘腸粽)，而婆婆媽媽自己包的棕子最為澎拜。

傳統粽子大多以糯米為主原料，加上豬肉、蛋黃等食物為餡料，吃下肚會延長胃腸排空時間，容易造成胃酸過多、腹部脹氣等消化不良，提醒民眾食用時需要細嚼慢嚥並適量攝取，善用調整食材搭配技巧，讓營養更均衡，同時搭配蔬果及運動，大家一起健康快樂過端午。