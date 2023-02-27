嘉榮打造溫馨急診室　護理社工團隊連結資援助弱勢度難關

▲嘉榮護理團隊偕同社工團隊，連結惠康基金會助弱勢度難關 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

急診室是一個以處理緊急醫療事件為優先的醫療單位，以救命及維持生命為工作要務，也是一個處理緊急事故及提供24小時不打烊的特殊醫療部門。當警察巡邏或民眾路過，發現疑似失智，無法清楚表達的民眾；或身體不適且無家屬的獨居長者、路倒民眾等等，在無法排除有醫療需求的狀況下，第一時間則會通知119，聯繫消防局派出救護車協助就醫，此時中榮嘉義分院急診醫療體系的照顧，往往成為他們獲得協助與保護的第一線。

中榮嘉義分院急診室護理長王鈺婷表示，在急診期間，若遇個案為多天未洗澡、身上殘留乾糞便及尿騷味或身上帶有長蛆或異味重的傷口時，急診室的護理師則會穿雨鞋讓個案躺在急診床上，進入沖洗區協助個案沖澡、傷口換藥並準備「愛心衣褲」讓個案可穿回家，另外社工室的社工團隊會主動協助並連結惠康基金會配合社會資源、安置等措施，讓經濟困難的個案飽食一餐、補助個案返回家裡或到安置地點的計程車費用，讓這些弱勢族群或失能之個案在需要他人幫助的當下，提供醫療服務，共同解決他們醫療照顧、經濟、家庭、生命安全、安置等問題。

中榮嘉義分院急診室主任醫師熊開瑾表示，全國緊急的醫療均仰賴急診室做第一線的處理，因此每位病人疾病的狀況來推估未來經過治療後可能的結果，和急診處置有相當緊密的關係，進而也會嚴重影響每一位民眾對醫院的印象與觀感，在提供優質醫療服務的同時，除了優秀及穩定的醫療技術服務及醫院的設備和環境外，民眾是否能在急診室享有人性、溫暖和舒適的照顧，也是很重要的因素。

中榮嘉義分院院長陳正榮表示，嘉榮團隊不但在醫療照護專業上要求品質，在弱勢的鄉親及榮民(眷)更是用心，並結合社工團隊及社會資源，解決其經濟安置的問題；人間處處有溫情，臺中榮總嘉義分院急診室團隊結合社工團隊讓形象冰冷的醫院多了一份暖心和關懷。