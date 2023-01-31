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寒流強襲養生藥膳夯！她狂吃羊肉爐+薑母鴨　3大上火症狀全來了

▲▼ 嘉榮中醫提醒依體質區分才能有效進補 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 嘉榮中醫師唐佑任提醒依體質區分才能有效進補 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

67歲的吳阿姨至台中榮總嘉義分院傳統醫學科求診，表示自己最近常感到口乾、煩躁難入睡，經主治醫師唐佑任診治，原來吳阿姨本身是寒熱夾雜體質，近日適逢寒流，連續多日與家人聚餐吃羊肉爐及薑母鴨，多日溫補產生煩悶、口乾、失眠的上火症狀。

▲▼ 嘉榮中醫提醒依體質區分才能有效進補 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

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經唐醫師以中藥及穴位雙管齊下調理，再給予飲食調整建議，吳阿姨身體不適的症狀很快地消除了。唐醫師說到，「藥食同源」是自古以來的食療養生觀念，可以達到治療滋補、強身抗老的需求，但同時需注意並非所有補性的食材都適應任何人，若服用過量、不當或使用未檢驗中藥，反而未蒙其利，先受其害。

唐佑任表示，台灣人冬天常吃含有人參、當歸、肉桂、熟地等藥材調製的四物雞湯、十全大補湯、當歸排骨湯，希望能氣血雙補，驅風散寒，此種溫補藥膳適合少數體質偏寒涼者，在冬天適度進補；但現代人營養過剩、運動不足，作息不正常，體質多偏濕熱，若一味溫補容易長痘子或引發紅疹過敏，使痰飲體質加重，導致腸胃不適，影響消化功能；若是寒熱或虛實夾雜的體質，純粹溫補也容易導致有口乾舌燥、失眠多夢、心煩盜汗等上火症狀。

因此寒冬進補又不想造成身體負擔，必須先認識自己的體質，再視季節氣候調整，民眾如果常覺得口乾舌燥、易上火可能偏向燥熱體質，自覺無口乾舌燥卻手腳冰冷、怕冷者可能偏向寒涼體質。

唐醫師也針對不同體質給予對應的進補建議，中醫理論將藥膳區分溫補、平補與清補3類，市面上的薑母鴨、羊肉爐、大補湯多屬「溫補」藥膳，功效可促進血液循環、暖活身體，適合寒涼體質的民眾適量進補，平日民眾亦可善用丁香、紅參、天麻、五味子、何首烏、熟地黃、當歸、小茴香等藥材入菜溫補。氣血充足且運行順暢的健康體質，可採用性味平和、容易吸收的食材「平補」，例如秋天用百合、白木耳、茯苓、蓮子入菜，寒冬在菜餚中加入黃耆、大棗及枸杞燉補，達到補氣養血及禦寒作用。易口乾上火的燥熱體質，就更適合使用「清補」藥材，例如石斛、沙參、玉竹、天門冬、女貞子、生地黃等寒涼退火、清熱解毒的藥膳入菜，進補不上火。

唐醫師進一步說明，冬令時節賣場調配好的藥燉包（組成為當歸、熟地、黨參、黃耆和陳皮等），兼具美味及藥效，性味平和，適合大部分民眾使用，除了能單獨煎煮飲用，也能加入排骨、雞肉或菇類、蔬菜，熬煮成藥膳湯品進補，是多元方便的養生聖品；但須注意高血脂、痛風等慢性疾病患者，不宜添加海鮮或動物內臟等配料；腸胃功能虛弱，容易腹瀉、腹脹者更要小心用量，避免過於滋膩而引起消化不良。除進補之外，唐醫師也貼心提供冬季養生的私房祕訣，就是「良好的生活習慣」，充足睡眠和適度運動，會利於陽氣的潛藏，精力的蓄積，若對體質及進補有疑義，也歡迎民眾鄉親前往嘉榮傳統醫學科門診看診諮詢。

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嘉義榮民醫院中醫師唐佑任

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