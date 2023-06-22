「泰坦號」有特殊設計！下潛24小時自動返回水面　失蹤3天原因成謎

▲「海洋之門探險」透露，「泰坦號」原應在下潛24小時候自動返回水面。（圖／翻攝自Twitter／Pogue）

記者葉睿涵／編譯

「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在參觀鐵達尼號殘骸途中失蹤，船上5人生死未卜。曾在2021年搭乘「泰坦號」的「海洋之門探險」投資者紐曼（Aaron Newman）最近透露，「泰坦號」其實有一個特別設計，即在下潛24小時後自動返回水面。

據CNN報導，紐曼表示，「泰坦號」的設計原理是通過固定式壓艙的重物將船隻穩定在水下，船員可以通過搖晃潛水器或使用氣動泵浦釋放壓艙重物來重返水面，不過如果這2種方法都失敗的話，「海洋之門探險」也有個特別的設計，即重物會在24小時後斷裂，自動將潛水器送回海面。

紐曼的說法與Discovery頻道主持人蓋茨（Josh Gates）的說法不謀而合。曾於2021年在「泰坦號」有過一次潛水經驗的蓋茨透露，「泰坦號」在緊急情況下有4種方法可以減輕重量、返回水面，其中包括電腦控制的重量釋放系統、將空氣注入外部壓艙容器的手動閥系統、使用液壓系統放下重物，以及脫離附著在潛水器上的滑雪板。

然而，「泰坦號」（Titan）自18日失聯至今已過3天，潛水器遲遲未浮上海面的原因不得而知。截至目前為止，當局還無法掌握失蹤潛水器的所在位置與情況，而美國海岸警衛隊估計，船上的氧氣可能將於美東時間7點18分耗盡（台灣22日晚間7時18分）。